„Żyjemy w d***kracji”. Janusz Korwin-Mikke opublikował ostry wpis

„Ja już 40 lat temu pisałem, że ZUS musi zbankrutować! To nie było trudno przewidzieć. Ale żyjemy w d***kracji: kogo obchodziło, co będzie za 40 lat? Za 20 lat? Za 10 lat?” – napisał Janusz Korwin-Mikke. „Teraz, gdy bankructwo ZUS nastąpi za kilka lat, ludzie zaczynają się interesować. Niektórzy nawet pytają: dlaczego tak się stało? Stało się – bo się stać musiało. »To nie jest kryzys – tylko rezultat«. Jedni pytają też z drżeniem: »To co: ZUS nie będzie płacił?«. A drudzy: »E, takie bajanie: płacił, to i będzie płacił!"” – dodał polityk.

„Otóż ZUS istotnie nie zbankrutuje – bo już jest bankrutem”

W dalszej części wpisu opublikowanego w mediach społecznościowych Janusz Korwin-Mikke postawił diagnozę sytuacji. „Otóż ZUS istotnie nie zbankrutuje – bo już jest bankrutem. Podtrzymywanym sztucznie przez reżim. Formalnie ZUS nie zbankrutuje – bo nie jest spółką ani firmą prywatną. A co zrobi? Oni mają różne możliwości – i próbują wszystkich. Od zagrabienia pieniędzy z OFE, przez podwyższanie wieku emerytalnego i podwyżkę składek emerytalnych po zmniejszenie emerytur – i to się właśnie już dzieje!” – analizował polityk.

Janusz Korwin-Mikke przypomniał także rozmowę z napotkanym podczas wiecu w Mielnie człowiekiem. Polityk został zapytany „kiedy wreszcie Prawica dojdzie do władzy?”. „Odpowiedziałem: »Ludzie zmądrzeją, gdy zbankrutuje ZUS«. Na co stojący obok mnie ówczesny prezes UPR, oświadczył przytomnie, że wtedy to żadna sztuka: ludzie będą tak wściekli… Prawica jednak powinna dojść do władzy, zanim oni rozkradną resztę majątku – by uratować, co się da!” – napisał Janusz Korwin-Mikke.

