400 mln zł na rozwój Polski Wschodniej. Ministerstwo przedstawia program

„Przedsiębiorcy, którzy chcą zainwestować w Polsce Wschodniej, nadal mogą liczyć na wsparcie z programu przeznaczonego dla tego makroregionu. W 2020 r. uruchomimy nowe konkursy na niemal 400 mln zł. Dodatkowo w naborach kontynuowanych, ogłoszonych jeszcze w 2019 r., do zagospodarowania jest ponad 900 mln zł. Mamy pieniądze na rozwój produktów sieciowych, łączących pod wspólną marką działalność kilku podmiotów, np. w branży turystycznej, na tworzenie innowacyjnych produktów lub procesów technologicznych czy innowacyjne wzornictwo. Wspieramy też firmy planujące wejście na rynki zagraniczne i oczywiście nie zapominamy o startupach. Wciąż można zgłaszać innowacyjne pomysły na biznes do Platform Startowych, trwa również ciągły nabór wniosków dla firm, które, przy wsparciu tych Platform, z powodzeniem przygotowały swój pomysł do wprowadzenia na rynek. Teraz mogą starać się o dofinansowanie dalszego rozwoju i pierwszą sprzedaż - maksymalnie nawet do 1 mln zł. Oferta zachęcająca do inwestowania w Polsce Wschodniej jest zatem kompleksowa i dostosowana do wyzwań rozwojowych w makroregionie. Dotychczasowe doświadczenia z realizacji programu i osiągnięte efekty potwierdzają, że dobrze odpowiada na potrzeby firm” – powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Do 15 stycznia 2020 r. trwa, ogłoszony jeszcze w 2019 r., konkurs o dotację na stworzenie produktów sieciowych. Łącznie do zdobycia jest tu 420 mln zł. O dofinansowanie mogą starać się zarówno konsorcja małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), jak i pojedyncze firmy, choć te pierwsze są dodatkowo premiowane. Produkt sieciowy z powodzeniem zaistnieje na przykład w turystyce, kiedy kilka firm połączy jedną wspólną marką oferowane przez siebie produkty, oferty czy atrakcje, podano w materiale.

Rozwój na rynkach zagranicznych

W kwietniu rozpocznie się konkurs o dotację na rozwój na rynkach zagranicznych. Nabór wniosków zacznie się w maju. Sfinansować można między innymi usługi doradcze, które pozwolą firmie lepiej przygotować się do wejścia na nowe rynki. Wsparcie można przeznaczyć też na udział w targach czy misjach gospodarczych lub na zakup środków trwałych, np. komputerów. Maksymalna wartość unijnego dofinansowania to 800 tys. zł na projekt. Łącznie na firmy czeka pula 50 mln zł. Nabór zostanie powtórzony - przyjmowanie wniosków w drugiej rundzie rozpocznie się w sierpniu i potrwa do września.

Latem rozpocznie się konkurs o dotację na stworzenie innowacyjnych produktów lub procesów technologicznych. To jedno z najpopularniejszych działań w Programie Polska Wschodnia. W 2020 r. do zdobycia będzie tu łącznie 150 mln zł. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się w sierpniu i potrwa do września.

„W 2020 roku nie zabraknie też konkursów o dotacje na innowacje wzornicze. Ze wsparcia będą mogły skorzystać zarówno firmy dopiero rozpoczynające swoją przygodę z designem, jak również te, które kontynuują inwestycje po pomyślnie zakończonym I etapie działania Wzór na konkurencję. W II etapie działania nabór ogłoszono jeszcze w 2019 r. Wnioski o dofinansowanie można składać do lipca 2020 r. Pozyskane dofinansowanie (do 3 mln zł) przedsiębiorcy przeznaczą na wdrożenie wypracowanej w I etapie strategii wzorniczej. Łącznie do zdobycia jest tu 200 mln zł” – czytamy dalej.

W grudniu 2020 r. wystartuje konkurs w I etapie działania, skierowany do tych firm, które chcą rozpocząć prace nad zmianami wzorniczymi, przeprowadzić audyt wzorniczy i opracować dalszy plan działań w tym obszarze. Na przedsiębiorców czeka tu łącznie 5 mln zł (do 100 tys. zł na projekt).

Dotacje dla startupów

„Trwa również ciągły nabór wniosków w konkursie o dotację dla startupów. To propozycja dla absolwentów programu Platform Startowych, czyli firm, które z powodzeniem przygotowały swój pomysł do wprowadzenia na rynek. Teraz mogą starać się o dofinansowanie dalszego rozwoju i pierwszą sprzedaż - maksymalnie nawet do 1 mln zł. Rozpoczęty w 2019 roku nabór wniosków potrwa, w podziale na rundy, do końca 2021 roku - tak, aby równe szanse w skorzystaniu z dotacji miały wszystkie startupy z sukcesem kończące inkubację w Platformach” – podsumowano.

Do tej pory ze wsparcia Programu Polska Wschodnia skorzystało około 1100 mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Pozyskane przez nich środki pozwolą na wdrożenie ponad 1000 innowacji i stworzenie blisko 1200 nowych miejsc pracy.

Czytaj także:

Polacy dużo chętniej niż inni Europejczycy korzystają z bankowości mobilnej