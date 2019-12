Losowanie Lotto z 5.12. Ktoś trafił „szóstkę”

Liczby, które zostały wylosowane w czwartkowym (5.12) losowaniu Lottto to 7, 10, 12, 13, 25, 26. Taką kombinację skreśliła jedna osoba, co oznacza, że powędruje do niej cała pula z nagrody pierwszego stopnia - 3 658 399,9 zł. "Piątkę" trafiło 56 osób, które zainkasowały po 3 842,2 zł. Wyniki z Lotto Plus: 2, 3, 18, 29, 37, 43.

W Lotto można grać zarówno w stacjonarnych kolekturach, jak i przez internet na gry.lotto.pl lub w aplikacji mobilnej LOTTO. Pojedynczy zakład kosztuje 3 zł. Tyle wystarczy, by zagrać o minimum 2 mln złotych - to podstawowa pula „szóstki”. Dopłacając złotówkę do zakładu Lotto, zagrasz o milion w Lotto Plus.

