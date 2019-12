Prawie 200 mln euro na rozwój zrównoważonego transportu w Polsce

– W kilku ostatnich latach sytuacja w Polsce szybko się zmienia, inwestycje przebiegają bardzo sprawnie, jesteśmy rozwijającą się gospodarką. Jest to również efekt tego, że mamy możliwość korzystania ze środków europejskich – mówi agencji Newseria Biznes Grzegorz Puda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. – CEF Blending Facility jest instrumentem, który ma połączyć wszystkie kraje europejskie. Polska jest liderem w wykorzystaniu środków z instrumentu Connecting Europe Facility i wiele krajów zwraca się do nas z pytaniem, jak rozwiązać niektóre problemy techniczne. Najwięcej tych środków trafiło właśnie do Polski, głównie na rozwój kolei.

Dalszy rozwój sieci transportowej

Głównym celem programu CEF Transport Blending jest dalszy i szybszy rozwój europejskiej sieci transportowej. W ramach tego instrumentu sfinansować można m.in. punkty doładowania paliw alternatywnych dla transportu zbiorowego czy urządzenia do magazynowania energii. O fundusze mogą się ubiegać podmioty – zarówno publiczne, jak i prywatne – które planują inwestycje w tych dwóch obszarach.

– Ten program jak na europejskie standardy jest bardzo wąsko sprofilowany. Dotyczy stosowania paliw alternatywnych, czyli gazu, elektryczności i wodoru. Drugi obszar tematyczny to Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym. Tylko te dwa typy projektów są możliwe do realizacji z dofinansowaniem – mówi Przemysław Cieszyński, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. – Cel dalekosiężny to ekologia oraz zwiększenie przepustowości sieci kolejowej.

Bank Gospodarstwa Krajowego – jako pierwsza instytucja narodowa – podpisał w tym tygodniu z Komisją Europejską umowę na realizację programu CEF Blending Facility. To oznacza, że BGK będzie pełnić w Polsce rolę partnera wdrażającego, odpowiedzialnego za realizację programu.

– CEF Blending Facility łączy finansowanie zwrotne w postaci kredytu z grantem, czyli dotacją. Źródłem dotacji jest Komisja Europejska, która po analizie projektu podejmuje decyzję o jej udzieleniu. Natomiast kredyt będzie udzielany ze środków własnych Banku Gospodarstwa Krajowego. W nomenklaturze europejskiej jesteśmy instytucją wdrażającą, co oznacza, że to my przeprowadzamy selekcję projektów i wyszukujemy potencjalnych partnerów – precyzuje Przemysław Cieszyński. – Jesteśmy pierwszym narodowym bankiem rozwoju, który uczestniczy w tym programie. Obok BGK rolę partnera wdrażającego pełni również Europejski Bank Inwestycyjny.

Kredyty udziela BGK

Umowa z Komisją Europejską oznacza, że do zadań BGK będzie należeć m.in. ocena projektów pod kątem spełnienia celów programu, udzielenie promesy dofinansowania zwrotnego. Kredyt udzielany przez BGK będzie wynosić minimalnie 5 mln euro dla projektu.

Bank od dawna angażuje się w programy bezpośrednio zarządzane przez Komisję Europejską. Jak podkreślają jego przedstawiciele, nowo zawarta umowa jest wyrazem zaufania KE i podkreśla rolę BGK jako instytucji doświadczonej w skutecznym wdrażaniu środków europejskich.

– Wdrażamy w tej chwili program pilotażowy. Działania zostały zapoczątkowane w celu przygotowania się do następnego okresu finansowania, w którym będziemy wdrażać podobne instrumenty w szerszym zakresie – mówi Olivier Silla, szef działu inwestycji transportowych w Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej (DG MOVE).

Alokacja środków w ramach CEF Blending Facility wynosi 198 mln euro, ale nowe możliwości finansowania otworzą się wraz z kolejną unijną perspektywą na lata 2021–2027.

– Najbliższe miesiące są ostatnią szansą na wykorzystanie linii w dotychczasowym budżecie UE. Z tego powodu nasze pierwsze działania nie mają zbyt wielu priorytetów ani przesadnie dużego budżetu. Wraz z nową perspektywą finansową i nowym budżetem w 2021 roku będziemy mogli wdrażać instrument CEF na szerszą skalę i przy uwzględnieniu większej liczby priorytetów – podkreśla Olivier Silla.