Kurs funta wystrzelił w górę. To efekt wyników wyborów w Wielkiej Brytanii

Wyniki wyborów do Izby Gmin są nadal nieoficjalne, ale z niepełnych jeszcze danych wynika, że Partia Konserwatywna Borisa Johnsona odniesie spektakularne zwycięstwo i będzie miała większość parlamentarną. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej jest więc już tylko kwestią dni. Na wyniki wyborów bardzo mocno zareagowała brytyjska waluta. Przed wyborami Funt Szterling kosztował 5,06 zł. Obecnie za jednego funta trzeba już zapłacić 5,14 zł.

Podobnie funt zachowuje się w relacji do innych walut. Za jednego funta trzeba obecnie zapłacić 1,20 euro (przed wyborami 1,18). W relacji z dolarem wygląda to nieco mniej imponująco, ale trend jest taki sami. Przed wyborami jeden funt kosztował 1,31 dolara, teraz to już 1,35.

Przedterminowe wybory

Przedterminowe wybory zostały przeprowadzone w Wielkiej Brytanii 12 grudnia na wniosek premiera Borisa Johnsona. W głosowaniu 29 października propozycję oponenta poparł lider Partii Pracy i jego zwolennicy. Jeszcze dzień wcześniej laburzyści głosowali przeciwko organizowaniu wcześniejszego głosowania. Jeremy Corbyn tłumaczył woltę tym, że w związku ze zgodą państw członkowskich Unii Europejskiej na przedłużenie terminu brexitu do 31 stycznia 2020 roku, zniknęło ryzyko wyjścia z UE bez brexitu.

Pod koniec października przedstawiciele 27 państw unijnych zgodzili się na przyjęcie wniosku Londynu o przedłużenie terminu brexitu o trzy miesiące – do 31 stycznia 2020 roku. Boris Johnson szedł do przyspieszonych wyborów z obietnicą zrealizowania planu opuszczenia UE w tym terminie.