Funt tonie. Duże spadki po decyzji Borisa Johnsona w sprawie brexitu

Funt jest obecnie jedną z najbardziej nerwowo reagujących walut świata. Jego kurs reaguje bowiem na chaotyczną rzeczywistość polityczną w Wielkiej Brytanii. Było to widać tuż po ogłoszeniu wyników przedterminowych wyborów. Widać to także dziś, gdy ujawniono nieoficjalną decyzję premiera Borisa Johnsona w kwestii brexitu. Przed wyborami Funt Szterling kosztował 5,06 zł. Dzień później za jednego funta trzeba już zapłacić 5,14 zł. Dziś waluta wróciła już do poziomu notowanego przed wyborami i nadal spada. Obecnie średni kurs funta to już 5,04 zł. Wszystko przez to, że premier Wielkiej Brytanii powiedział, że chce krótkiego okresu przejściowego po wyjściu ze struktur Unii Europejskiej. Jak twierdzą brytyjskie media, Johnson zamierza uniemożliwić wydłużenie tego okresu. Wielka Brytania wystąpi z UE z końcem stycznia 2020 roku. Termin przejściowy planowany jest do końca 2020 roku. Premier chce w ten sposób uniknąć kolejnego przełożenia daty brexitu.

Przedterminowe wybory

Przedterminowe wybory zostały przeprowadzone w Wielkiej Brytanii 12 grudnia na wniosek premiera Borisa Johnsona. W głosowaniu 29 października propozycję oponenta poparł lider Partii Pracy i jego zwolennicy. Jeszcze dzień wcześniej laburzyści głosowali przeciwko organizowaniu wcześniejszego głosowania. Jeremy Corbyn tłumaczył woltę tym, że w związku ze zgodą państw członkowskich Unii Europejskiej na przedłużenie terminu brexitu do 31 stycznia 2020 roku, zniknęło ryzyko wyjścia z UE bez brexitu.

Pod koniec października przedstawiciele 27 państw unijnych zgodzili się na przyjęcie wniosku Londynu o przedłużenie terminu brexitu o trzy miesiące – do 31 stycznia 2020 roku. Boris Johnson szedł do przyspieszonych wyborów z obietnicą zrealizowania planu opuszczenia UE w tym terminie.

