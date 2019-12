Co zyskają klienci banków dzięki dyrektywie PSD2

– Myślę, że wprowadzenie dyrektywy PSD2 mocno pomaga klientom. Powoduje, że mogą decydować o swoich danych, kto te dane ma, jak ich używa, do czego one są używane. Na pewno to ułatwia więc życie klientów i powoduje też, że produkty są dla nich lepiej dopasowane – mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Marcin Giżycki, wiceprezes ING Banku Śląskiego. Zobacz całą wypowiedź zarejestrowaną na XII Kongresie Bankowości Detalicznej.