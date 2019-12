Matczyne emerytury w górę. Od marca będą podwyżki!

Matczyne emerytury są przyznawane od marca. ZUS wypłaca ponad 52 tys. takich świadczeń. Wbrew temu na co wskazuje nazwa, otrzymują je również mężczyźni. Świadczenie wypłacane jest w wysokości minimalnej emerytury. Jak zauważają dziennikarze „Faktu”, podwyższenie minimalnego świadczenia będzie skutkowało również wyższą emeryturą matczyną.

Matczyną emeryturę otrzymują osoby, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci i mimo ukończenia wieku emerytalnego nie otrzymują tego świadczenia, ponieważ go „nie wypracowały”, poświęcając się wychowywaniu młodego pokolenia, a nie pracy zawodowej. Jak informuje „Fakt”, takich osób jest około 20 tysięcy. Dziennikarze wspomnianego źródła zwracają uwagę także na inną zależność. „Jeśli mają emeryturę, ale niższą od minimalnej, wtedy dostają wyrównanie do 943 zł na rękę (to 33,5 tys. osób). One także dostaną podwyżki, ale niższe” – czytamy. Matczyna emerytura z wypłacanym wcześniej świadczeniem nie będzie mogła przekroczyć 1025 zł – informuje „Fakt”.

