Oszczędności budżetowe? Rząd w trzy lata mianuje 110 dodatkowych urzędników

Skąd rząd zamierza wziąć 435,3 mld zł niezbędnych do „dopięcia” budżetu na 2020 rok, tak, aby udało się go wdrożyć z zerowym deficytem? To analizujemy w oddzielnym tekście. Pewnie jest jednak, że oszczędności nie zamierza szukać wśród urzędników. Oszczędności w firmach przeważnie kojarzą się z redukcją etatów. Rząd Zjednoczonej Prawicy ma jednak odwrotną wizję. Rada Ministrów przyjęła dokument „Trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2020-2022”, przedłożony przez szefa Służby Cywilnej. Wynika z niego, że Administracja państwowa w najbliższych trzech latach nie zredukuje zatrudnienia. Co więcej, z dokładnych wyliczeń wynika, że stan urzędników służby cywilnej do 2022 roku, wzrośnie aż o 110 osób.

Planowane mianowania w służbie cywilnej:

w 2020 r. – 490 osób



w 2021 r. – 550 osób



w 2022 r. – 600 osób



