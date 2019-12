Życzenia świąteczne od Mariana Banasia. „Niech się spełniają nadzieje”

Na profilach Najwyższej Izby Kontroli w mediach społecznościowych pojawiły się życzenia świąteczne od Mariana Banasia. „Mało jest równie pięknych dni w kalendarzu jak ten, który się właśnie zbliża – Boże Narodzenie. W przedświątecznym biegu tracimy z oczu to, co w tym dniu najwspanialsze i najważniejsze. Cud narodzin Dzieciątka jest niezwykłym darem, pięknym i poruszającym” – stwierdził szef izby. „Pragnę życzyć wszystkim Państwu, by przy wigilijnym stole mieli Państwo poczucie wspólnoty, właśnie w duchu radości i miłości. Niech w każdym domu znajdzie się nakrycie i ciepłe słowo dla każdego. Niech się spełniają nadzieje, niech to będzie pomyślny rok dla nasz wszystkich. Niech nie zabraknie w nim dobra i wzajemnego szacunku” – dodał Marian Banaś.

3 grudnia Prokuratura Regionalna w Białymstoku wszczęła śledztwo dotyczące oświadczeń majątkowych Mariana Banasia. Zawiadomienie w tej sprawie złożyło Centralne Biuro Antykorupcyjne. Od wielu dni toczy się dyskusja na temat dymisji prezesa NIK. - Jeżeli którykolwiek z poważnych zarzutów, które do tej pory pojawiły się w sferze medialnej, okazałby się prawdziwy, to ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś, kto jest takim zarzutem obciążony, mógł sprawować urząd prezesa Najwyższej Izby Kontroli - mówił Andrzej Duda. Do dymisji prezesa NIK wezwało kierownictwo PiS po jego spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim 28 listopada.

Pod koniec września magazyn śledczy "Superwizjer" TVN24 wyemitował reportaż dotyczący m.in. kamienicy wynajmowanej przez Banasia pod usługi hotelowe i jego rzekomych kontaktów ze światem przestępczym. Sześć miesięcy po rozpoczęciu kontroli oświadczeń majątkowych Mariana Banasia, 16 października CBA wydało komunikat, w którym znalazła się informacja o „zastrzeżeniach”. Banaś dostał siedem dni na złożenie wyjaśnień, co zrobił w czwartek 24 października.

W reakcji na publikację 30 października Marian Banaś wydał oświadczenie, w którym odniósł się do publikacji medialnych na swój temat. „Wszystkie moje nieruchomości nabyłem na podstawie aktów notarialnych w sposób uczciwy i zgodny z prawem, w tym również kamienicę, która stała się powodem ataków na moją osobę” – można było przeczytać w oświadczeniu prezesa NIK.

