Afera SKOK Wołomin. Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu oficerowi WSI

Akt oskarżenia liczy ponad 700 stron. Według śledczych były oficer WSI, kierował grupą przestępczą, która od 2007 roku zajmowała się uzyskiwaniem wielomilionowych pożyczek pieniężnych ze SKOK w Wołominie – podaje tvp.info. Jak informuje wspomniany portal, Piotr P. miał się przyczynić we współpracy z innymi, do zawarcia co najmniej 911 umów pożyczkowych, kredytowych.

Podejrzany miał również działać w celu ukrycia „przestępnego pochodzenia pieniędzy w kwocie ponad 350 mln zł”. Piotr P. miał na swój rachunek i innych członków SKOK Wołomin przyjmować i polecać przyjmować różne kwoty, które „pochodziły z korzyści związanych z wyłudzeniami pożyczek i kredytów ze SKOK w Wołominie”. Pieniądze były następnie transferowane dalej, a w celu ukrycia procederu, zawierano fikcyjne umowy pożyczek, umowy przejęcia wierzytelności i umowy inwestycyjne. Jak poinformowała prokuratura, celem było „ukrycie i dalsze przeniesienie własności środków pieniężnych z jednoczesnym ich lokowaniem w zakup mienia ruchomego i nieruchomości na terenie Polski i za granicą”.

Jak informuje tvp.info, Piotrowi P. zarzucono popełnienie 227 czynów kwalifikowanych. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.

