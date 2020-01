Pracownicze Plany Kapitałowe: Sprawdzamy, czy warto

Przyjęty projekt o Pracowniczych Planach Kapitałowych ma całkowicie odmienić nasze życie na emeryturze. Już w 2017 r. rząd przyjął Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.Podstawowym jej założeniem jest Program Budowy Kapitału. Tylko co to oznacza w praktyce?

Ok. 11,5 mln zatrudnionych Polaków (zarówno na umowę o pracę jak i umowę zlecenie) może zostać objętych dodatkowym programem oszczędnościowym. Na naszą wyższą emeryturę mają „zrzucić się” pracodawcy, rząd i my sami.

Pracownicy największych firm już w 2019 roku zostali objęci programem. Teraz od 1 stycznia mają do nich dołączyć przedsiębiorstwa zatrudniające od 50 do 249 pracowników. A w połowie przyszłego roku jeszcze mniejsze.

Jak ma to wyglądać w praktyce? Już na dzień dobry dostaniemy od państwa 250 zł. Później rząd będzie corocznie dopłacał do naszych składek 240 zł. Pracodawca z kolei będzie zobowiązany do uiszczenia podstawowej składki w wysokości 1,5 proc. naszego wynagrodzenia. Z naszej pensji ma być odłożone 2 proc.

Zakładamy, że osoba przystępująca do PPK w lipcu 2019 roku (początek obowiązywania inicjatywy) ma 40 lat i zarabia 3 tys. zł brutto dostanie od pracodawcy 45 zł miesięcznie. Ze swojej składki otrzyma 60 zł. Do tego dojdzie 250 zł premii podstawowej i 240 zł rocznie od państwa. Łącznie wyjdzie ponad 68 tys zł. oszczędności w całym okresie oszczędzania. Dzięki temu, przy tak późnym okresie odkładania, dodatek do emerytury wyniesie aż 650 zł miesięcznie.

Gdyby pracownik zarabiający 3 tys. zł brutto, odkładał przez 45 lat w Pracowniczych Planach Kapitałowych jest w stanie uzbierać196 tys. zł. W praktyce oznacza to emeryturę wyższą o ok. 1,8 tys. zł miesięcznie.

11 milionów pracowników w PPK

Rządowy projekt przewiduje, że do PPK zapiszą się wszyscy Polacy w wieku od 19 do 55 lat, którzy są aktywni na rynku pracy. W sumie to aż 11 mln osób - 9 mln pracujących w sektorze prywatnym, 2 mln w sektorze publicznym. Już dziś wiadomo, że założenia były nierealne. Na chwilę obecną, z uprawnionych, przystąpiło do PPK zaledwie 39 proc. Polaków.

Przeciwnicy PPK przytaczają przykład OFE i niepewności naszych pieniędzy. Rząd co prawda chciał wpisać do Konstytucji trwałość PPK, ale wydaje się to być dzisiaj nierealne.

Ile pieniędzy można zaoszczędzisz dzięki PPK?

Składka powitalna, jednorazowa ze strony państwa – 250 złotych



PPK - dopłata roczna ze strony państwa – 240 złotych

PPK - składka podstawowa pracodawcy – 1,5% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

PPK - składka dodatkowa pracodawcy – do 2,5% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

PPK - składka podstawowa pracownika – 2,0% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

PPK - składka dodatkowa pracownika – do 2,0% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Od kiedy pracodawcy będą tworzyć PPK?

od 1 lipca 2019 r. dla podmiotów, które zatrudniają co najmniej 250 osób;



od 1 stycznia 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób;

od 1 lipca 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób;

od 1 stycznia 2021 r. dla pozostałych podmiotów oraz osób zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych.

Można zawrzeć dwa rodzaje umów:

umowy o zarządzanie PPK (stronami będą podmiot zatrudniający i instytucja finansowa),

umowy o prowadzenie PPK (stronami będą osoba zatrudniona i instytucja finansowa).



Czyli: fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusz emerytalny zarządzany przed Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE) albo pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń

