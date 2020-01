Oświadczenia majątkowe nowych ministrów. Wiadomo, ile zgromadził premier

Dom o powierzchni około 150 m kw. wart 1,9 mln zł i mieszkanie o powierzchni 72,4 m kw. warte 1,1 mln zł – takie nieruchomości wpisał do swojego oświadczenia majątkowego Mateusz Morawiecki. Premier uwzględnił także dom całoroczny stojący na działce budowlanej o powierzchni ok. 3100 m kw., co w całości warte jest około 3-3,5 mln zł. Majątek szefa rządu zawiera również działkę rolną wartą ok. 200 tys. zł oraz 50 proc. własności segmentu szeregowego, co można wycenić na około 600 tys. zł. Mateusz Morawiecki zgromadził 5,1 mln w złotówkach i nie posiada oszczędności w obcej walucie. Szef rządu dysponuje za to meblami wartymi w sumie ponad 200 tys. zł oraz zabudową kuchenną wycenianą na 60 tys. zł.

Swoje oświadczenie majątkowe złożył także Piotr Gliński, który ma około 130 tys. zł oszczędności oraz Jarosław Gowin dysponujący zgromadzonymi 74 tys. zł z tytułu wspólnoty majątkowej. Na stronie Kancelarii Premiera można zapoznać się z pozostałymi oświadczeniami, w tym tymi złożonymi przez Jacka Sasina, Dariusza Piontkowskiego czy Mariusza Błaszczaka.

