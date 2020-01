PFN wydała ponad 111 mln zł. To sześć razy więcej niż rok wcześniej

Polska Fundacja Narodowa - jeden z najbardziej krytykowanych tworów ostatnich lat, wydała w zeszłym roku ponad 111 mln złotych. To niemal sześć razy więcej niż w 2017 r. Na cele statutowe wydano prawie 105 mln zł, a nieco ponad 6 mln zł pochłonęły koszty administracyjne. Co ciekawe, fundacja zatrudnia 36 osób, których wynagrodzenia w rok pochłonęły aż 4,3 mln zł. Średnio w PFN, zarabia się więc blisko 10 tys. zł.

Działania PFN

W ubiegłym roku aż kilka działań PFN odbiło się szerokim echem. Większość z nich w zdecydowanie negatywny sposób.

W 2017 roku najgłośniej było o kampanii „Sprawiedliwe Sądy”, czyli serii billboardów, które miały za zadanie przekonać obywateli, że obecny system sądowy wymaga gruntownych zmian. Fundacja na przygotowanie kampanii i rozwieszenie reklam wielkopowierzchniowych wydała łącznie blisko 8 mln złotych, czyli niemal połowę budżetu na 2017 r. W Zeszłym roku podobnie kontrowersyjny, i niemal tak samo drogi okazał się rejs pod hasłem „I love Poland”. Podróż jachtu oceanicznego, wymalowanego w biało-czerwone barwy kosztowała aż 5,5 mln złotych. To jednak kropla w tegorocznych wydatkach fundacji. Największą część budżetu pochłonęła „Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym ochrona jej wizerunku, a także przeciwdziałanie rozpowszechnianiu w kraju i za granicą informacji i publikacji o nieprawdziwych treściach historycznych, krzywdzących lub zniesławiających Rzeczpospolitą Polską i Naród Polski - Reputacja”. Na to działania PFN wydał blisko 33,5 mln złotych. Na drugim miejscu znajduje się promocja Polski w Stanach Zjednoczonych. Program o niewiele mówiącej nazwie "Polska w Ameryce" pochłonął 23 mln zł. Na trzecim miejscu, z kwotą ponad 12 mln złotych uplasował się program "100x100". Polegał on na zaproszeniu do Polski 100 znanych osób w setną rocznicę odzyskania niepodległości.

Dla porównania, wsparcie dla młodych sportowców w ramach tzw. „Team100” wyniosło nieco ponad 9 mln zł.

