Zmiany w 500+. Dotkną osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Marlena Malag, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowała, że ze względu na waloryzację rent i emerytur, próg dochodowy świadczenia 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, wyniesie 1700 zł brutto. Do tej pory, przysługiwał on osobom, które zarabiały do 1600 zł. „W związku z waloryzacją emerytur i rent próg dochodowy przy świadczeniu dla osób niesamodzielnych wzrośnie z 1600 do 1700 zł” – czytamy na Twitterze Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Komu przysługuje świadczenie?

Zgodnie z szacunkami resortu, świadczenie, które zostało wprowadzone 1 października 2019 roku, pobiera około 850 tys. osób niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania. Przysługuje ono osobom, które ukończyły 18 lat i posiadają orzeczenie o całkowitej niepełnosprawności i które potrzebują opieki.

