Radny PiS zataił dochody i kpi z Adamowicza? „Daleko mi do zasztyletowanego samorządowca"

O sprawie nieścisłości w oświadczeniu majątkowym radnego powiatu złotoryjskiego Lecha Olszanickiego (PiS) za 2018 rok, informował w czerwcu portal 24Legnica.pl. Jak podano, radny PiS nie wpisał do niego dochodów uzyskanych z diet. Po publikacji artykułu Lech Olszanicki udał się do Urzędu Skarbowego w Złotoryi i złożył wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego. Ma z nich wynikać, że „kwota 1657,18 zł, uzyskana za pracę w Radzie Powiatu Złotoryjskiego, nie została przez niego ujęta również w zeznaniu podatkowym PIT-37 za rok 2018 z kwietnia 2019 roku”. Radny przekazał, że za błąd odpowiada „system komputerowy, który pomimo starań radnego nie uwzględnił tych dochodów w formularzu elektronicznym”.

„Jak widać daleko mi do zasztyletowanego samorządowca”

Jak informuje 24Legnica.pl, radny PiS nie złożył korekty do nieprawidłowo wypełnionego oświadczenia majątkowego za rok 2018. Zamiast tego wystosował pismo do przewodniczącego rady powiatu w Złotoryi Łukasza Horodyskiego. „Jak widać daleko mi do zasztyletowanego samorządowca, bodajże z Gdańska, który nie wykazał 37 kont bankowych i kilkanaście nieruchomości gruntowych i niezabudowanych. Nie potrafił wykazać źródeł takiej fortuny. Obecnie jest czczony na sesji Rady Powiatu i przez totalną opozycję” – czytamy w dokumencie, do którego dotarł portal 24Legnica.pl.

„Wyborcom zasztyletowanego podczas imprezy WOŚP prezydenta nie przeszkadza też majątek żony, która została nagrodzona dietą w Parlamencie Europejskim” – podano w dalszej części. Radny PiS ze Złotoryi podkreśla, że jego oświadczenia majątkowe „są przejrzyste" i znane organom skarbowym.

