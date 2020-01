Projekt ustawy dot. 13. emerytury skierowany do komisji sejmowej. Na opinię będzie jeden dzień

„Marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu proponuje, aby sejm skierował rządowy projekt ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów do komisji polityki społecznej i rodziny w celu rozpatrzenia” – powiedziała wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska.

Jednocześnie ustalono, aby komisja przedstawiła sprawozdanie podczas posiedzenia Sejmu 9 stycznia.

Wcześniej, podczas debaty w Sejmie premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że dodatkowe świadczenia są realizowane w chwili, kiedy rząd przedstawił zrównoważony budżet na 2020 r.

„Przeznaczymy na 13. emeryturę ok. 12 mld zł brutto, na waloryzację kwotową świadczeń ok. 9 mld zł, co razem daje ok. 21 mld zł. W budżecie przewidzieliśmy kwotę 4,5-5 mld zł na wsparcie osób niepełnosprawnych i razem jest to 26 mld zł. Wszystko to możemy zrealizować m.in. dzięki uszczelnieniu podatku VAT i CIT” – powiedział Morawiecki.

Uwagi opozycji

Posłowie z opozycji zwracali uwagę, że dodatkowe świadczenie dla emerytów będzie finansowane przede wszystkim w formie pożyczki z funduszu rezerwy demograficznej i środków tych wystarczy do 2022 r.

„Lepszym rozwiązaiem byłoby zwolnienie emerytów z podatku niż pożyczanie środków z rezerwy funduszy demograficznej. Są to jedynie doraźne rozwiązania i szkoda, że w ostatnich latach nie podjęto żadnych realnych działań reformujących ten system” – powiedziała Agnieszka Ścigaj z PSL-Kukiz.

Poseł Konfederacji Artur Dziambor poinformował, że jego klub wstrzyma się od głosu, m.in. dlatego, że wypłaty 13. emerytur nastąpią przed wyborami prezydenckimi - według niego, w celu przypomnienia wyborcom, komu je zawdzięczają.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed podkreślił, że wypłaty przyszłych emerytów są bezpieczne, gdyż gwarantuje je rząd. Jego zdaniem, emeryci i renciści korzystają m.in. na podniesieniu kwoty wolnej od podatku i obniżeniu podatku PIT do 17 proc.

„Prace nad 14. emeryturą trwają, pojawi się projekt w tej sprawie” – zapowiedział także wiceminister.

Prawie 12 mld złotych

Zgodnie z projektem dotyczącej tzw. 13. emerytury, koszt wypłaty świadczenia wyniesie ok. 11,7 mld zł w 2020 r. A jego wypłata ma nastąpić w kwietniu 2020 r. (1200 zł brutto) przy czym nieliczne osoby dostaną to świadczenie w maju 2020 r. 13. emeryturę ma otrzymać ok. 9,8 mln emerytów i rencistów i będzie zastosowane do: emerytur i rent w systemie powszechnym, emerytur i rent rolników, emerytur i rent służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, rent strukturalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Czytaj także:

Trzynasta emerytura będzie wypłacana corocznie. Część środków z funduszu dla niepełnosprawnych