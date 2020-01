Kto zarobił najwięcej na Instagramie w 2019 roku? Cristiano Ronaldo liderem, za nim plejada gwiazd

Instagram to nie tylko doskonały kanał do komunikowania się z fanami, ale także sposób na biznes. Potwierdza to raport, którego wyniki opublikowało Daily Mail. Przedstawiono w nim listę gwiazd, które dzięki m.in. publikowaniu postów sponsorowanych czy reklamowaniu produktów, zarobiły w 2019 roku na Instagramie fortunę.

Przedstawiamy Wam ranking 10 najlepiej zarabiających gwiazd na Instagramie. Na czołowych miejscach znaleźli się sportowcy, ale także osobowości telewizyjne i modelki. Zobaczcie sami. Khloe Kardashian - 1.2 mln dolarów



Ronaldinho - 2.6 mln dolarów



Kylie Jenner - 3.8 mln dolarów



Zlatan Ibrahimovic - 4 mln dolarów



Neymar - 7.2 mln dolarów



Selena Gomez - 8 mln dolarów



David Beckham - 10.7 mln dolarów



Kendall Jenner - 15.7 mln dolarów



Lionel Messi - 23.3 mln dolarów



Cristiano Ronaldo - 47,8 mln dolarówCzytaj także:

Meghan i Harry stracą na „odseparowaniu” od rodziny królewskiej? Odpowiedź może zaskoczyć