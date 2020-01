Minister finansów: „Airbnb powinno płacić podatki w Polsce”. Czy to zapowiedź walki z najmem krótkoterminowym?

„Minister Tadeusz Kościński chce wymóc na Airbnb płacenie podatków od przychodów z rynków Europy Środkowej” – czytamy w Financial Times. Zdaniem ministra, nałożenie odpowiednich podatków na osoby wynajmujące mieszkania za pośrednictwem tego typu platform, pozwoli także precyzyjnie określić skalę rynku. Obecnie dokładne wyliczenie liczby lokali przeznaczonych na najem krótkoterminowy jest właściwie niemożliwe. Rynek opiera się wyłącznie na niezbyt precyzyjnych szacunkach.

Minister dodał, że wszystkie firmy zarejestrowane w Polsce płacą podatki na miejscu, przez co ich marże są niższe. Takie zachowanie jest nieuczciwą konkurencją. „Nie jestem po to, aby zabijać te firmy lub je wydoić, lecz po to, by pilnować, aby nie zakłócały rynku” – dodał minister Kościński.

Małe sieci hotelowe

Temat najmu krótkoterminowego trafił do Ministerstwa Sportu i Turystyki już ponad rok temu. Obecnie zajmuje się nim Ministerstwo Rozwoju. Chodzi o doprecyzowanie stawek podatkowych i wymagań nakładanych na najemców. Jak wynika z raportu DELab z Uniwersytetu Warszawskiego, który powstał w 2019 roku na zlecenie Biura Rozwoju Gospodarczego m.st. Warszawy, za wynajem 30 proc. lokali w mieście odpowiada 5 proc. najemców. Część z mieszkań oferowanych na Airbnb można więc uznać za należące do małych sieci „hotelowych”.

„Wśród wszystkich ofert mieszkań wystawianych na Airbnb w Warszawie prawie połowa to mieszkania w Śródmieściu, zaś prawie 20 proc. to mieszkania na Woli. Zestawienie danych z AirDNA z danymi z GUS-u dotyczącymi liczby mieszkań w danych dzielnicach Warszawy pozwala stwierdzić, że aż co dwudzieste mieszkanie w Śródmieściu było w 2018 roku choć przez chwilę wystawione na Airbnb” – czytamy w raporcie DElab.

Czytaj także:

Minister Finansów z pokaźnym majątkiem i brytyjską emeryturą