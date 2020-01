Liczysz na podwyżkę? Mamy złe wieści

Jeśli liczyłeś w tym roku na podwyżkę, to proponujemy powstrzymać entuzjazm. Jak wynika z badania Grant Thorntona, które cytuje „Puls Biznesu”, tylko 20 proc. zapytanych przedsiębiorstw planuje w tym roku podwyższyć wynagrodzenia swoich pracowników. Tak złego wyniku nie notowano od sześciu lat. Jest też o połowę gorszy od zeszłorocznego. W odniesieniu do wyników unijnych, nie jest jednak aż tak źle.

Podwyżki raczej nie będzie

Mimo że w Polsce wyniki są najgorsze od lat, to nadal tendencja przedsiębiorców jest wyższa niż średnia dla Unii Europejskiej. Polscy prezesi są bardziej skłonni do podwyżek niż ich koledzy z Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch. Nadal daleko im jednak do Szwecji, Holandii i Niemiec.

Tymczasem Główny Urząd Statystyczny podaje, że przeciętne wynagrodzenie w grudniu 2019 roku w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 6,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. W ujęciu miesięcznym wzrost wyniósł 7,2 proc. Średnie wynagrodzenie pod koniec zeszłego roku wyniosło więc 5604,25 zł brutto.

Czytaj także:

Kluza: Podwyżka wynagrodzenia minimalnego może przynieść efekt odwrotny do zamierzonego