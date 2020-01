„To najważniejszy projekt mojego życia”. Soros proponuje nowy sposób edukacji. Wyda na niego miliard dolarów

„Żyjemy w historycznym momencie transformacji. Przetrwanie otwartego społeczeństwa jest zagrożone. Mierzymy się ponadto z jeszcze większym problemem - kryzysem klimatycznym” – powiedział podczas forum w Davos, George Soros. „Te wydarzenia zainspirowały mnie do ogłoszenia najważniejszego projektu mojego życia” – zapowiedział.

„Wierzę, że najlepszą strategią długoterminową jest równy dostęp do edukacji i nacisk na niezależność akademicką” – twierdzi miliarder. Za zdefiniowaniem problemu pójdą także czyny. Soros planuje przeznaczyć miliard dolarów na stworzenie Open Society University Network, czyli sieci uniwersytetów wolnego społeczeństwa. W pierwszej fazie jego celem będzie zjednoczenie już istniejących centrów akademickich. Druga faza będzie miała za zadanie dołączenie nowych instytucji, które będą wykwalifikowane i chętne do współpracy. W ramach pierwszej fazy uruchomiono już warsztaty na uniwersytetach znajdujących się w różnych częściach świata.

Kryzys obudził nastroje nacjonalistyczne

Za początek niebezpiecznych zmian, których głównym elementem jest wzrost nastrojów nacjonalistyczny, George Soros wskazuje kryzys 2008 roku.

„Około trzydziestu lat temu, gdy zaczynałem się angażować w - jak to nazywam - polityczną filantropię, wiatr wiał nam w plecy i pchał nas naprzód. Wszystko zmieniło się w 2008 roku ze względu na porażkę światowych korporacji. To doprowadziło do wzrostu nastrojów nacjonalistycznych, wielkiego wroga otwartych społeczeństw” – dodał.

