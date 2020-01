Miliarder szukał chętnej na lot w kosmos. Zgłosiło się 28 tys. osób, a on zrezygnował

Yusaku Maezawa niedawno został rekordzistą na Twitterze, kiedy tysiącowi losowych osób zaoferował po milionie japońskich jenów za retweety. Światowe media pisały też o nim przy okazji sprzedaży przez Elona Muska wycieczek na orbitę. To właśnie w związku z tą podróżą Maezawa rozpoczął kompletowanie drużyny. Na pokład rakiety chce zabrać kilkoro artystów: malarza, fotografa, muzyka, reżysera, projektanta, architekta oraz swoją drugą połówkę, która stałaby się zarazem bohaterką dokumentu „Full Moon Lovers” Problem w tym, że miliarder rozstał się ostatnio z 27-letnią aktorką Ayame Goriki, więc nie miał partnerki. Korzystając jednak z popularności i posiadanych zasobów, miliarder rozpoczął casting na to „stanowisko”.

Jak przypomina BBC, japoński miliarder poszukiwał samotnych kobiet powyżej 20. roku życia. Zgłosiło się w sumie niemal 28 tysięcy kandydatek, z których jednak żadna nie poleci w kosmos. Jak przyznał sam zainteresowany, w związku z olbrzymim zainteresowaniem jego ofertą doświadcza „mieszanych uczuć”, przez co postanowił anulować casting. „Myślenie, że 27 722 kobiety o szczerych zamiarach i odwadze wykorzystały swój cenny czas na złożenie wniosku sprawia, że odczuwam wyjątkową skruchę, kończąc to i informując wszystkich o mojej samolubnej decyzji” – napisał na Twitterze. Nie oznacza to jednak, że Maezawa rezygnuje z lotu w kosmos – swoją podróż chce odbyć już za trzy lata.

Kim jest Yusaku Maezawa?

Yusaku Maezawa to urodzony w 1975 roku biznesmen, który pierwotnie grał w rockowym zespole Switch, dopiero później zajął się sprzedażą importowanych albumów muzycznych. Później stworzył sieć sklepów Zozotown oraz sklep internetowy tej samej marki. Światową sławę zyskał w momencie, gdy wykupił w filmie Elona Muska pierwszy lot pasażerski dookoła księżyca. SpaceX ma zrealizować tę nietypową wycieczkę około 2023 roku.

