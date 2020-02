Rekordowy wzrost zamówień diet pudełkowych. Polacy pokochali catering dietetyczny

Polacy pokochali diety pudełkowe i coraz chętniej zamawiają catering pod drzwi. Potwierdzają to dane firmy Dietly, z których wynika, że w 2019 roku firmy cateringowe zrealizowały ok. 20 milionów dostaw, w stosunku do ok. 13-15 mln w roku poprzednim. Tradycyjnie rekordowym miesiącem jest styczeń, kiedy w ramach postanowień noworocznych wiele osób decyduje się na zmianę nawyków żywieniowych. W miesiącu tym Polacy zamówili średnio o 35 proc. więcej diet pudełkowych niż rok wcześniej. Np. w firmie Kukuła Healthy Food liczba zamówień w styczniu 2020 zwiększyła się aż o 130 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca rok wcześniej. Na rynku widoczny jest też znaczący wzrost wartości zamówień (średnio o 45 proc.), który wynika przede wszystkim z rosnących w 2019 roku cen żywności.

– Rok 2019 na rynku cateringów dietetycznych minął pod znakiem ekologii i coraz bardziej świadomych wyborów klientów. Coraz więcej klientów dopytywało o ekologiczne opakowania, które wprowadziła do oferty większość firm na rynku. Widać też rosnące zainteresowanie dietami wegetariańskimi – mówi Przemysław Skokowski, prezes Dietly.pl, internetowej porównywarki diet pudełkowych.

Rośnie liczba zwolenników diet pudełkowych

Dieta pudełkowa to dla wielu Polaków nie tylko wygodne jedzenie, ale wręcz styl życia. Według aktualnych trendów żywieniowych chcemy jeść nie tylko smacznie, ale również zdrowo, wpisując się w nurt zero waste. Liczne obowiązki i coraz mniej wolnego czasu sprawiły, że chętnie sięgamy po gotowe, odpowiednio zbilansowane całodzienne zestawy posiłków. Co ciekawe, po catering dietetyczny chętnie sięgają zarówno kobiety jak i mężczyźni. Według danych firmy Kukuła Healthy Food kobiety częściej sięgają po posiłki o obniżonej kaloryczności, a mężczyźni po diety pomagające w budowaniu masy mięśniowej.

– Wśród naszych zamówień widzimy wzmacniający się trend wegetariański. Obserwujemy także wzrost zainteresowania dietami o obniżonej ilości węglowodanów, jak również dietami specjalistycznymi np. bezglutenową, czy na insulinooporność. Spodziewamy się dalszego wzrostu zamówień w tych kategoriach. Cieszy nas również, że coraz więcej Polaków zwraca uwagę na to, co je i stawia na dobrze zbilansowane diety uwzględniające odpowiedni rozkład makro i mikro składników. Pamiętajmy, że tylko takie programy dietetyczne przynoszą długotrwałe rezultaty i zapewniają energię na cały dzień - mówi Jakub Kukuła, pomysłodawca i założyciel marki Kukuła Healthy Food.

W całej Polsce jest już około 500 firm zajmujących się cateringiem dietetycznym, z tego około 300 znajduje się na terenie Warszawy i okolic. Aktualna wartość branży diet pudełkowych to już ok. 1 miliard złotych. Rynek przez najbliższe kilka lat będzie nadal rósł, a także rozwijał dodatkowe kanały sprzedaży jak np. vending, co wymaga od firm nakładów inwestycyjnych.

Diety pudełkowe są szczególnie popularne w dużych aglomeracjach wśród pracujących i dobrze sytuowanych osób. Zasobność portfela jest tu konieczna, bo taka miesięczna dieta może kosztować nawet 2 tys. zł. Na rynku, wycenianym już na miliard złotych, działa kilkaset firm. Największym graczem jest Maczfit, który codziennie dostarcza blisko 10 tysięcy paczek z pudełkami. Między warszawską spółką a dalszymi graczami jest spory dystans – pierwsza dziesiątka rozwozi średnio 2-3 tys. diet dziennie. Najpopularniejsze są te standardowe z 2 tys. kcal i odchudzające z dzienną dawką 1,2 tys. kcal. Za taki zestaw trzeba wyłożyć od 30 do 80 zł na dzień. Cena zależy oczywiście od kaloryczności jedzenia, ale też od regionu, jakości produktów i rodzajów dostawy. Tańsze są te z odbiorem na miejscu.