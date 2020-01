Ogromna kumulacja w Lotto rozbita. Do szczęśliwca trafi 29 mln złotych

W czwartek rozbita została kumulacja, która narastała od 31 grudnia. Aż do wczoraj, przez cały styczeń, nikomu nie udawało się skreślić szczęśliwych liczb. Szczęście w końcu komuś jednak dopisało i w losowaniu z 30 stycznia padła główna wygrana – 29 007 416,40 złotych.

Wylosowane 30 stycznia w Lotto liczby to: 4, 14, 28, 40, 45, 49. „Szóstkę” skreśliła jedna osoba, więc to do niej w całości trafi główna wygrana. „Piątkę” trafiło 105 osób, na których konta powędruje po 5 570 złotych.

Czwartkowe ponad 29 mln złotych to 8. najwyższa wygrana w historii gry Lotto. Dodajmy także, że to pierwsza tegoroczna główna wygrana w Lotto. Najwyższa wygrana w Lotto - 36 726 210,20 złotych, padła 16 marca 2017 roku w miejscowości Skrzyszów.

Czytaj także:

Czuwał nad loterią McDonald's, wykradł miliony dolarów. Wkrótce premiera serialu „McMiliony”