Nowelizacja Mieszkania+ może przynieść duże zmiany. Będzie trudniej o kredyt?

Rządowy program Mieszkanie+ w dotychczasowym wydaniu okazał się spektakularną porażką. Jak informuje „Rzeczpospolita”, trwające prace nad nową odsłoną programu, mają przynieść szereg nieoczekiwanych zmian. Wśród nich ma się znajdować pomysł na ostudzenie rynku mieszkaniowego. Chodzi między innymi na utrudnienie dostępu do kredytów hipotecznych, które obecnie, głównie ze względu na niskie stopy procentowe i wszechobecny dostęp do finansowania. Jak do tego doprowadzić? Np. poprzez obostrzenia wprowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jednak, jak dowiedziała się „Rz”, urząd nie planuje takich działań.

Ceny mieszkań ciągle rosną

Problemem rynku są także nieustanne wzrosty cen mieszkań. W ciągu trzech lat, w sześciu największych miastach Polski wzrosły one o ponad 30 proc. Pokrywa się to ze wzrostem kosztów pracy i początkiem spadków poziomu bezrobocia, które przełożyło się trudności w pozyskaniu pracowników. Stopniowo rosły także ceny materiałów budowlanych. Deweloperzy swoje zwiększone koszty przerzucali bezpośrednio na klientów.

