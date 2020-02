RMF FM: Nie będzie rekompensat dla gmin poszkodowany po upadku banku PBS

Z nieoficjalnych informacji dziennikarzy RMF FM wynika, że 34 gminy, które zostały poszkodowane w wyniku upadku Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, nie dostaną refundacji, o którą zwróciły się w liście do premiera Mateusza Morawieckiego.

W drugim co do wielkości banku spółdzielczym w Polsce zarejestrowanych było ponad 88 tys. kont indywidualnych i 8 tys. rachunków przypisanych do przedsiębiorstw. Bank w wyniku problemów finansowych został przejęty przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Ofera rządu

Rząd nie przychylił się do wniosku poszkodowanych gmin, ale jak twierdzi RMF FM, ma dla nich inną ofertę. Ministerstwo Finansów ma przyspieszyć wypłatę środków na rozwój lokalnej infrastruktury, w tym np. szkół. Bank Gospodarstwa Krajowego zaoferował także, że przedstawi gminom specjalne, preferencyjne warunki kredytowe.

Rekompensat, o które zwróciły się gminy, nie będzie, ponieważ, jak uzasadniają urzędnicy, o kłopotach Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku wiadomo było od dawna. Trzymanie pieniędzy na rachunkach należących do banku było ryzykiem, z którym gminy musiały się liczyć. Jak wynika z raportu, który został przesłany do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, w wyniku upadłości samorządy straciły ponad 60 mln złotych.

