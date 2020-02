Bill Gates za 644 mln dolarów kupił jedyny w swoim rodzaju superjacht. Czym wyróżnia się „Aqua”?

Projekt jachtu Aqua autorstwa holenderskiej firmy projektowej Sinot został pokazany w grudniu 2019 roku w trakcie Monaco Yacht Show. Tym, co wyróżniało 112-metrowy superjacht wśród innych projektów, było użyte do jego napędu paliwo. Aqua jest bowiem całkowicie ekologiczna, dzięki wykorzystaniu do zasilania ciekłego wodoru i ogniw paliwowych. Dorzućmy do tego pięć pokładów, odkryty basen, lądowisko dla helikopterów i inne udogodnienia i mamy cudo, którego wartość przyprawia o zawrót głowy. To, co może wydawać się poza zasięgiem przeciętnego człowieka, stanowi jednak akceptowalną ofertę dla jednego z najbogatszych ludzi świata.

Wydaje się, że prezentacja studia projektowego Sinot zrobiła wrażenie na właściwych osobach, bowiem projekt ma zostać zrealizowany na zlecenie Billa Gatesa. Jak podaje „Sunday Telegraph” , współtwórca Microsoftu będzie musiał wyłożyć na ten cel około 644 mln dolarów. „Aqua” ma zostać zwodowana w 2024 roku.

Brytyjskie media zwracają uwagę na jeszcze jeden aspekt inwestycji. Oto Bill Gates, który dotąd nie posiadał własnego jachtu i wynajmował jednostki na czas wycieczek po Morzu Śródziemnym, postawił na bardzo ekologiczny projekt. „Sunday Telegraph” zwraca uwagę, że miliarder od dawna interesuje się paliwami alternatywnymi. Zainwestował m.in. w kalifornijski start-up Heliogen, który pracuje nad innowacyjną technologią wykorzystania światła słonecznego do produkcji energii.

Okazuje się jednak, że jest jedno „ale”. Autorzy projektu superjachtu „Aqua” przyznają bowiem, że jacht będzie posiadał dodatkowe zasilanie przy użyciu oleju napędowego na wypadek niemożliwości zatankowania zbiorników z wodorem. Odpowiednia stacja tankowania zostanie najprawdopodobniej zamontowana w jego porcie macierzystym.

