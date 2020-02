Przeprowadzka szwedzkiego miasta kosztuje 12 mld zł. Michał Wiśniewski ożenił się tam z Mandaryną

Złoża rudy żelaza w okolicach lezącej 200 km za kołem podbiegunowym Kiruny są tak bogate, że powodują lokalną anomalię magnetyczną. Założone w 1890 r. szwedzkie przedsiębiorstwo wydobywcze LKAB od 130 lat zajmuje się wydobyciem cennych surowców z otaczających miasto gór. Przez mieszkańców spółka jest nazywana „mamuśką".

Jednak kopalnia jest i błogosławieństwem i przekleństwem miasta. Wydobycie rudy żelaza powoduje deformację gruntów, a co za tym idzie zagraża stojącym w mieście budynkom. Dlatego w 2004 roku podjęto decyzję o relokacji dużej części miasta wraz z centrum i wieloma zabytkami. Dzisiejsze centrum Kiruny zostanie przeniesione 3 km na wschód.

Przenosiny dotyczą łącznie 10 tys. mieszkańców. – W sumie projekt w Kirunie i Malberget będzie wymagał nakładów rzędu 30 mld koron (ok. 12 mld zł) – mówi „Rzeczpospolitej" Bo Krogvig, dyrektor komunikacji LKAB, która pokrywa większą część kosztów przeprowadzki.. – Przeniesiono już siedem kwartałów miasta. Transformacja musi być kontynuowana, innego wyjścia nie ma – dodaje.

Przeprowadzka ma zakończyć się w 2035 r., ale to cztery najbliższe lata mają być kluczowe. Pojawiają się też problemy. Ostry spór trwa o lokalizację nowej stacji kolejowej. Gmina domaga się też, by spółka LKAB przedstawiła ogólne rozwiązania dla miasta w przyszłości, a nie tylko plan na poszczególne etapy przeprowadzki. Grozi nie zatwierdzeniem planów wydobycia rudy przez kopalnię, co wstrzymało by jej pracę.

Planowana jest przeprowadzka 42 budynków, w tym wielu o wysokiej wartości historycznej. Domy wybudowane w 1900 r. dla robotników LKAB już zostały przeniesione. Ostatnim budynkiem, który zostanie przetransportowany w całości, ma być zabytkowy kościół w kształcie lapońskiego namiotu. Z nim związany jest tez polski wątek. W 2003 roku w Kirunie odbył się ślub Michała Wiśniewskiego z Mandaryną. Wesele odbyło się w Ice Hotel, a chrzest ich dzieci (Fabienne i Xaviera) odbył się własnie w zabytkowym drewnianym kościele w Kirunie.

