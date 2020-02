Blisko 8,5 mld zł dla polskich firm do 2021 roku

Zwykle małe i średnie przedsiębiorstwa mają problem z zaciągnięciem kredytu obrotowego bądź inwestycyjnego, jeżeli nie dysponują wystarczającym zabezpieczeniem na jego spłatę. W takich przypadkach wsparciem są m.in. gwarancje COSME, udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, które zabezpieczają 80 proc. kredytu do wysokości 600 tys. zł. Umowa BGK podpisana z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) umożliwia udzielenie gwarancji o łącznej wartości 8,4 mld zł, które zabezpieczą ok. 10,5 mld zł kredytów dla firm. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z programu do października 2021 roku.

– Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z całym sektorem szuka rozwiązań, które będą wspierały rozwój mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Przykładem takiego rozwiązania jest gwarancja COSME, dzięki której firmy mające problem z pozyskaniem finansowania, z uwagi na brak odpowiednich zabezpieczeń kredytu, mogą wnioskować o zabezpieczenie kredytu tą gwarancją – mówi agencji Newseria Biznes Robert Kasprzak, dyrektor zarządzający pionem zarządzania produktami w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Gwarancje COSME są finansowane z unijnego programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych ustanowionego na mocy planu inwestycyjnego dla Europy.

– W programie COSME przedsiębiorcy mogą uzyskać zabezpieczone gwarancjami finansowanie w formie kredytów obrotowych oraz kredytów inwestycyjnych – mówi Robert Kasprzak. – Wszystkie formalności związane z pozyskaniem kredytu z gwarancją są proste i, co ważne, załatwiane są w jednym miejscu, tj. w banku kredytującym. Gwarancje są dostępne w 12 największych bankach, w tym również w bankach spółdzielczych.

Program gwarancji COSME został właśnie wydłużony na mocy podpisanej z EFI umowy. Firmy z sektora MŚP mogą zaciągnąć kredyt z gwarancjami BGK do końca października 2021 roku.

– Podpisana umowa pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Europejskim Funduszem Inwestycyjnym umożliwia wydłużenie okresu, w którym polscy przedsiębiorcy będą mogli pozyskiwać kredyty wsparte przez gwarancje COSME. Kwota gwarancji została podniesiona do wysokości 8,4 mld zł, co pozwoli na udzielenie kredytów zabezpieczonych tymi gwarancjami do wysokości aż 10,5 mld zł – mówi Robert Kasprzak.

Od początku realizacji przez BGK programu COSME łączny limit gwarancji dostępnych dla przedsiębiorców wzrósł już przeszło dziesięciokrotnie – z 800 mln zł do 8,4 mld zł. W ciągu czterech lat BGK udzielił 25 tys. gwarancji dla 22 tys. przedsiębiorstw na łączną kwotę prawie 4,5 mld zł.

– BGK jest państwowym bankiem rozwoju, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Realizujemy ją poprzez finansowanie polskich przedsiębiorstw, udzielanie wsparcia przy inwestycjach infrastrukturalnych, finansowanie handlu zagranicznego, budownictwa czy rozwoju transportu. Specjalnym obszarem naszej działalności są gwarancje dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw – podkreśla Robert Kasprzak.

