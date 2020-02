Przeszukanie w biurze księdza w Watykanie. „Zabezpieczono dokumenty i sprzęt komputerowy”

Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej wydało komunikat w sprawie. Poinformowano, że w wyniku zleconego przez śledczych przeszukania domu i biura byłego pracownika Sekretariatu Stanu Alberto Perlasca „zabezpieczono dokumenty i sprzęt komputerowy”. Dochodzenie w sprawie nieprawidłowości przy transakcjach finansowych rozpoczęło się w październiku ubiegłego roku i skupiało na pięciu pracownikach Sekretariatu Stanu, którzy zostali ostatecznie zawieszeni. „Środek został podjęty w związku z dochodzeniem w sprawie finansowych i nieruchomościowych inwestycji dokonywanych przez Sekretariat Stanu” – poinformowano w oświadczeniu, którego treść cytuje Vatican News.

Defraudacja, nadużycie władzy, korupcja?

Biuro Sprawiedliwości i Korpus Żandarmerii Państwa Watykańskiego prowadzą dochodzenie na poziomie administracyjnym we współpracy z zagranicznymi organami dochodzeniowymi. Prowadzone działania mają wyjaśnić, czy doszło do popełnienia konkretnych przestępstw, takich jak: defraudacja, nadużycie władzy oraz korupcja, a także, kto się ich ewentualnie dopuścił. Podkreślono także, co odnotowuje Vatican News, że obowiązuje zasada domniemania niewinności i ma zastosowanie do „wszystkich zaangażowanych stron”.

