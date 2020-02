10 największych „jednorożców” na świecie. Numer jeden to chiński startup

„Jednorożec” to innowacyjny startup, którego wycena sięgnęła 1 mld dolarów. Termin pojawił się w 2013 roku, gdy na świecie było nie więcej niż 40 takich firm. Ale tylko w ostatnich siedmiu latach ich liczba wzrosła 15-krotnie - do prawie 600 w styczniu 2020 roku. Według danych zebranych przez portal dla inwestorów Learnbonds, aż 10 największych „jednorożców” na świecie osiągnęło już wycenę na poziomie 546 miliardów dolarów. Ponad 500 światowych jednorożców, co stanowi prawie 85 proc. wszystkich takich firm, ma siedzibę w Chinach i Stanach Zjednoczonych. W styczniu 2020 roku w samej tylko Ameryce było 268 jednorożców. Kolejnych 262 ma siedzibę w regionie Azji i Pacyfiku. Liczby te są znacznie wyższe niż w Europie, na Bliskim Wschodzie czy w Afryce, w których jest odpowiednio 61, 13 i 11 „jednorożców”.

Najwyżej wyceniany jest Ant Financial, chińska firma fintech, wydzielona z platformy płatności mobilnych i internetowych Alipay, którą w zeszłym miesiącu wyceniono na 125 miliardów dolarów. W ciągu pięciu lat od założenia, Ant Financial stał się jedną z największych instytucji finansowych na świecie. Kluczem do jego niesamowitego rozwoju jest model biznesowy oparty na Alipay, platformie do przetwarzania płatności między użytkownikami, która ma ponad 900 milionów aktywnych klientów rocznie. W ramach współpracy z Alipay Ant Financial oferuje różne usługi finansowe, od pożyczek i płatności, po inwestycje i ubezpieczenia.

Drugim co do wielkości jednorożcem na świecie jest ByteDance. To firma znana z połączenia muzycznego start-upu Musical.ly z Tiktokiem w jedną aplikację. ByteDance nabył również BuzzVideo i Vigo Video. W styczniu 2020 roku startup wyceniono na 75 mld dolarów. Trzeci na podium jest Infor o wartości rynkowej wynoszącej 60 miliardów dolarów. Ten jednorożec z Nowego Jorku jest dostawcą oprogramowania dla przedsiębiorstw i strategicznym partnerem technologicznym dla ponad 90 tys. organizacji na całym świecie.

Pozostałe jednorożce z pierwszej dziesiątki, to: Didi Chixing, (wartość: 53 mld dolarów), JUUL Labs (50 mld dolarów), The We Company (47 mld dolarów), Lu.com (39 mld dolarów), Stripe (35 mld dolarów), Airbnb (31 mld dolarów) oraz SpaceX (31 mld dolarów).

Większość jednorożców na świecie działa w technologiach i telekomunikacji lub świadczy usługi technologiczne innym firmom. Ponad 140 prywatnych startupów o wartości ponad miliarda dolarów koncentruje się na oprogramowaniu i technologii. Finanse, ubezpieczenia i nieruchomości to drugi co do wielkości rynek, na którym działają 104 jednorożce. Trzecim sektorem, w którym działają jednorożce, jest transport i logistyka – zarabia na nich 87 takich firm.