Szymon Hołownia uzbierał pół miliona w kilka dni. Otrzymał także niezapowiadane wsparcie

„Ponad pół miliona złotych zebrał od wtorku niezależny kandydat na prezydenta Szymon Hołownia, który oświadczył, że jego kampania wyborcza w całości będzie finansowana ze środków pochodzących z crowdfundingu” – poinformowała Polska Agencja Prasowa na Twitterze. O tym, że „będzie się ubiegał o pracę u Polaków” Szymon Hołownia poinformował na początku grudnia 2019 roku.

– W Gdańsku widzieliśmy, jak Polak zabija Polaka. Pękło coś we mnie wtedy, ale zaczęło pękać wcześniej, po Smoleńsku. Ktoś wewnątrz nieustannie wyburzał konstrukcję budynku polskiego dobrobytu 30 lat – podsumował wówczas ostatnie lata polskiej polityki Hołownia. Stwierdził, że to właśnie nieustanne spory pomiędzy partiami skłoniły go do kandydowania, że w kraju jest „za mało powietrza”, że Polska nie wyszła z lat 90-tych i wciąż targają nią spory poprzednich pokoleń. Jego zdaniem „klincz” w którym znalazły się partie polityczne może być przełamany tylko przez pozapartyjny bezpiecznik.

Hołownia ze wsparciem Dulkiewicz

Tuż przed godziną 12.00 Szymon Hołownia w mediach społecznościowych opublikował zdjęcie z prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz. Kandydat ubiegający się o prezydenturę podziękował polityk za przekazane wsparcie. „Dzięki za spotkanie w Twoim pięknym Gdańsku i za podpisanie listy poparcia” – napisał Hołownia.

