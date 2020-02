Ministerstwo Finansów ostrzega przed próbą oszustwa. Chodzi o SMS-y o rzekomym długu skarbowym

Oszuści znaleźli nowy sposób na wyłudzenie pieniędzy. Chodzi o fałszywe SMS-y, w których podając się za Urząd Skarbowy, próbują skłonić obywateli do wejścia w niebezpieczny link. Najprawdopodobniej kieruje on do strony, której celem jest przechwycenie danych do logowania w bankowości internetowej.

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa ostrzegają przed fałszywymi wiadomościami. Resort stanowczo odradza wchodzenie w przesłane linki. Jak czytamy w komunikacie, podobne wiadomości najlepiej od razu usunąć.

Przykładowy SMS wygląda tak (pisownia oryginalna):

„Dlug skarbowy nr 2891/18 zostanie wkrotce przekazany do egzekucji. Kwota do spłaty 6,85 ZL, aby uniknac zajecia konta (link do strony www)”

„Wiadomości tego typu są fałszywe i zawierają link, który może być niebezpieczny. Otwieranie linków oraz wysyłanie odpowiedzi do nadawcy może spowodować przekazanie danych nieuprawnionym osobom. Wiadomości takie należy traktować jako niebezpieczne i je usuwać” – czytamy w komunikacie Krajowej Administracji Skarbowej.

