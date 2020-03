Francja: Gigantyczne odszkodowania dla „frankowiczów” i najwyższa grzywna dla banku za kredyty frankowe

Surowość tego wyroku zaskoczyła wszystkich. W środę 26 lutego Sąd Karny w Paryżu surowo potępił BNP Paribas Personal Finance za to, że w latach 2008–2009 sprzedawał kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich, ale spłacane w euro (zwane Helvet Immo) – donosi francuski dziennik „Le Figaro”.

Spółce zależnej od BNP Paribas, znanej we Francji pod marką Cetelem, zarzucono, że przed 4,6 tys. kredytobiorców ukryła ryzyko związane z tym kredytem, które zmaterializowało się w 2010 roku, gdy frank szwajcarski gwałtownie wzrósł. Wyrokiem sądu Cetelem został uznany za winnego „oszukańczej praktyki marketingowej” i „ukrywania tego przestępstwa”. Zasądzono też maksymalną grzywnę 187,5 tys. euro i – co najważniejsze - rekompensaty za poniesione szkody finansowe i moralne dla 2,3 kredytobiorców, którzy wnieśli powództwo cywilne. Jak zdradził Charles Constantin-Vallet, reprezentujący francuskich „frankowiczów” prawnik stowarzyszenia konsumentów CLCV, otrzymają oni od 10 tys. do 20 tys. euro za szkody niemajątkowe. Do tej sumy zostanie dodane między 40 a 60 tys. euro (w zależności od wysokości kredytu frankowego) z tytułu straty finansowej. Sąd przyznał też zwrot kosztów prawnych w wysokości do 3,5 tys. euro na każdego „frankowicza”.

Ponadto dwa stowarzyszenia konsumenckie (UFC-Que Choisir i CLCV), otrzymają ponad milion euro tytułem szkody dla wspólnego interesu konsumentów. Co ciekawe, sąd karny nakazał wypłacić odszkodowania, nawet jeśli bank zdecyduje się na odwołanie. Decyzje te powitały gromkie brawa francuskich „frankowiczów”. – Sąd postanowił obciążyć BNP Paribas ryzykiem walutowym ponoszonym przez kredytobiorców. W sumie bank powinien zapłacić ofiarom od 100 do 150 milionów euro. Surowość wyroku jest współmierna do wagi sprawy – mówił Charles Constantin-Vallet.

BNP Paribas po ogłoszeniu wyroku zastrzegł możliwość odwołania się od niego w ciągu dziesięciu dni.

