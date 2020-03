PKN Orlen uważa, że mBank, Visa i Mastercard powinny zwrócić mu ponad 635 mln zł

PKN Orlen żąda ponad 635 mln złotych odszkodowania od organizacji płatniczych i banków, a wśród nich mBankowi, Visa, Mastercard i jeszcze jednemu, niedookreślonemu bankowi – informuje portal money.pl. Koncern paliwowy uważa, że firmy pobierały zbyt wysokie prowizje za transakcje wykonywane za pomocą kart płatniczych. Sprawa miała zostać zgłoszona na początku lutego. Orlen zarzuca firmom „działanie w porozumieniu ograniczającym konkurencję na rynku płatności”.

Jak informuje money.pl, informacje o pozwie przeciwko mBankowi znajdują się w sprawozdaniu finansowym banku za ubiegły rok. To dzięki konieczności informowania w tego typu dokumentach o toczących się sporach prawnych, proces ujrzał światło dzienne. Orlen podobny pozew złożył wobec jeszcze jednemu bankowi, którego nazwy nie chce jednak zdradzić. Żaden inny bank nie poinformował jednak o tego typu pozwie.

Opłata interchange

W sprawie chodzi o zbyt wysokie, zdaniem Orlenu, opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych. Mają one naruszać zasady konkurencji. Chodzi o fakt, że firmy mogły się porozumieć co do wysokości prowizji.

Czytaj także:

Orlen i PZU powołały wspólną agencję mediową