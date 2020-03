Na banknotach może znajdować się koronawirus. WHO przedstawia zalecenia

Eksperci ostrzegają, że za pośrednictwem banknotów może rozprzestrzeniać się koronawirus. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, by zmniejszyć ryzyko zarażenia, należy korzystać z płatności zbliżeniowych. Jeżeli jednak klienci wciąż chcą korzystać z tradycyjnego sposobu płatności, muszą pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny i dokładnie myć ręce. – Wiemy, że pieniądze często zmieniają właścicieli i mogą „zbierać” wszelkiego rodzaju bakterie i wirusy – powiedział rzecznik WHO w rozmowie z The Telegraph. – Radzimy myć ręce po dotykaniu banknotów. Tam, gdzie jest to możliwe, zaleca się również stosowanie płatności zbliżeniowych, aby zmniejszyć ryzyko transmisji – dodał.

Koronawirus zbiera śmiertelne żniwo

Z najnowszych danych wynika, że z powodu koronawirusa na świecie zmarło ponad 3110 osób, a u ponad 91,3 tys. zdiagnozowano wystąpienie choroby. W tej trudnej sytuacji można doszukiwać się również pozytywnych informacji – ponad 48,1 tys. osób zostało wyleczonych.

