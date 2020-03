Wydał na kampanię 550 mln dolarów i... poddał się. Mike Bloomberg rezygnuje

Jak podaje Fox News, tylko do końca lutego Mike Bloomberg wydał na kampanię około 550 mln dolarów z własnych środków, licząc na głosy elektorów. Rozczarowanie przyniósł jednak tzw. superwtorek. Według danych ze środę rano, Bloomberg zdołał przekonać do siebie tylko 44 elektrów, co dawało mu odległe, czwarte miejsce w wyścigu o nominację z ramienia partii demokratycznej.

Przed ostatecznym rozstrzygnięciem Mike Bloomberg postanowił wycofać się z walki, przekazując swoje poparcie Joe Bidenowi. „Trzy miesiące temu włączyłem się do wyścigu prezydenckiego, żeby pokonać Donalda Trumpa. Dziś z tego wyścigu rezygnuję z tego samego powodu: żeby pokonać Donalda Trumpa. Ponieważ jasnym jest dla mnie, że pozostanie w nim utrudni osiągniecie tego celu” – poinformował w oświadczeniu.

