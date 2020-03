2 biliony dolarów na stymulowanie gospodarki. Jeden z najdroższych programów w historii podpisany

Stany Zjednoczone wprowadzą na rynek 2 biliony dolarów. Dokapitalizowanie ma na celu uruchomienie gospodarki przed kryzysem gospodarczym, który czeka globalne rynki w drugim kwartale 2020 roku ze względu na ogromne zastoje spowodowane pandemią koronawirusa i odwrotem inwestorów od ryzykownych inwestycji giełdowych.

– Nareszcie doszliśmy do porozumienia. Po długich dniach intensywnych dyskusji Senat osiągnął międzypartyjne porozumienie dla przyjęcia historycznego pakietu ratującego przed skutkami pandemii – powiedział Mitch McConnell, przewodniczący senackiej większości. Zdaniem McConnell'a porozumienie to inwestycja, którą można porównać tylko z tymi, które ratują gospodarkę w czasie wojny. Porozumienie udało się osiągnąć po długich rozmowach. Wcześniejsze propozycje były odrzucane.

Pieniądze na ratowanie obywateli i firm

Jak zostaną rozdysponowane pieniądze? 250 mld dolarów ma trafić do amerykańskich rodzin w ramach różnego rodzaju programów socjalnych. Kolejne 350 mld to rządowe wsparcie dla małych przedsiębiorców, a 500 mld posłuży jako poduszka finansowa dla osób, które ze względu na pandemię stracą pracę. Z tych środków opłacane będą między innymi raty kredytowe, których bezrobotni nie będą w stanie uregulować we własnym zakresie. Więcej szczegółów planu nie jest jeszcze znane.

