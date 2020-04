10 najbardziej luksusowych nieruchomości świata. Zobacz nasz ranking

Aktorka Michelle Pfeiffer i jej mąż, reżyser i producent, David E. Kelley, właśnie kupili rezydencję w Los Angeles za 22,3 mln dolarów. Inna hollywoodzka gwiazda, Antony Hopkins wystawiła na sprzedaż dom w Malibu za 11,5 mln dolarów. Gwiazda rocka, Jon Bon Jovi, sprzedaje letnią rezydencję nad rzeką Navesink niedaleko Nowego Jorku. Cena? Tylko na życzenie kupującego, ale eksperci szacują wartość posiadłości na 14 mln dolarów. Takie sumy mogą powodować lekki zawrót głowy, ale są niczym w porównaniu z tym ile kosztują nieruchomości z naszej 10-tki. Być może ich właściciele będę musieli coś opuścić, aby je sprzedać, ale patrząc na kwoty transakcyjne w Hong Kongu, Nowym Jorku, Londynie czy w Paryżu, raczej niedużo. Przykładowo: Yeung Kin-man i jego żona Lam Wai-ying zapłacili 360 milionów dolarów (około 1,36 mld zł) za prawie pięciohektarową nieruchomość na zielonym Wzgórzu Wiktorii w Hongkongu.

Kupujący to właściciele firmy Biel Crystal Manufactory, głównego dostawcy ekranów dla Apple`owskich iPhonów. I jedni z najbogatszych ludzi w Hongkongu, których majątek netto szacowany jest na 8,4 miliarda dolarów. Transakcja, której dokonali, otwiera stawkę najdrożej sprzedanych w 2017 roku nieruchomości świata według Christie`s International Real Estate, spółki-córki najsłynniejszego na świecie domu aukcyjnego. Dlaczego nieruchomość o powierzchni niewielkiego parku kosztowała tak dużo? Bo Hongkong to jedno z najbogatszych i najdroższych miast świata. Jednocześnie jedno z najgęściej zabudowanych, co powoduje że kilkuhektarowa działka jest tam rzadko spotykanym luksusem. A jeśli dodatkowo znajduje się na najwyżej położonym na wyspie Hongkong Wzgórzu Wiktorii (552 m n.p.m.), z którego roztacza się niezwykły widok, nic dziwnego, że to właśnie tam regularnie padają rekordy sprzedaży najdroższych luksusowych posiadłości.

Bo transakcji przekraczających 100 mln dolarów jest na tym wzgórzu więcej – za 149 mln dolarów sprzedała się tam druga najdroższa nieruchomość roku - Mount Nicholson House. Tym samym Hong Kong przebił Nowy Jork i Londyn. Ten ostatni zanotował „trochę” niższą transakcję o wartości 120 mln dolarów, za które poszła rezydencja przy 199 Knightsbridge, w bezpośrednim sąsiedztwie Hide Parku. Z kolei Nowy Jork może poszczycić się sprzedażą nieruchomości za 91 mln dolarów przy 432 Park Avenue. W zestawieniu najdroższych transakcji na rynku nieruchomości luksusowych ze świecą szukać polskich adresów. Zapewne dlatego, że transakcyjny rekord nad Wisłą to „jedynie” 14,5 mln zł za apartament położony w ekskluzywnej rezydencji Park Lane przy warszawskich Łazienkach Królewskich.

Ranking

1. Palais Bulles (The Bubble Palace) k. Cannes, Francja – 385 mln dolarów

Uznany za aktualnie najdroższą europejską rezydencję „na sprzedaż” Palais Bulles („Bubble Palace”) to wyjątkowo oryginalna posiadłość w Théoule-sur-Mer koło Cannes we Francji. „Bąbelkowy Pałac”, który powstał na przełomie lat 70. I 80. XX w. zaprojektował węgierski architekt Antti Lovaga. Od 1991 roku należy do projektanta mody Pierre`a Cardina. Obiekt ma 10 sypialni, 11 łazienek, 500-osobowy amfiteatr z widokiem na zapierającą dech w piersiach zatokę Cannes, ogrody, stawy wodne i basen. A to wszystko na powierzchni ponad 8,5 tys. m kw.



2. Willa przy Island Road w Hong Kongu - 231,8 mln dolarów

Jeden z najbardziej prestiżowych adresów w Hong Kongu, najdroższym mieście świata. Ekskluzywna, 490-metrowa willa z 2009 roku, ze spektakularnym widokiem na zatokę Deep Water Bay. Ma 4 sypialnie, 5 łazienek, 5 toalet, dwa pokoje rodzinne i duży ogród.



3. Rezydencja w Meadow Lane, Southampton, USA – 150 mln dolarów

Wyjątkowa nieruchomość położona na mierzei w Southampton na Meadow Lane o powierzchni prawie 6 hektarów. Z dwóch stron sąsiaduje z wodą. Główna rezydencja ma 16 sypialni i 21 łazienek, do tego kryty basen, kort tenisowy i dwa pola golfowe.



4. Nieruchomość przy Jule Pond Drive w Southampton, USA – 145 mln dolarów

Spektakularna rezydencja z 12 sypialniami i 12 łazienkami na 17-hektarowej działce nad brzegiem Atlantyku. Z ogromną prywatną plażą i terenami chronionej przyrody.



5. Posiadłość Gemini w Manalapanie na Florydzie, USA – 137,5 mln dolarów

15-hektarowa nieruchomość nad Atlantykiem, bezpośrednio przy plaży. Usytuowana na szczycie wydmy, z widokiem na wszystkie strony świata. Na terenie stoi rezydencja z 12 sypialniami, dwa czteropokojowe domki przy plaży, siedmiopokojowy oddzielny dom i pensjonat składający się z czterech studiów i apartamentów.



6. Rezydencja Provence-Alpes-Cote D'Azur w Cannes, Francja – 133,8 mln dolarów

Wspaniały pałac inspirowany architekturą Bizancjum i Wenecji. Widać z niego panoramę Cannes i błękitne wody Morza Śródziemnego. Nieruchomość ma 2,4 ha, są też na niej: jezioro, kort tenisowy, zaciszne lasy i duży odkryty basen. Sama rezydencja z dziewięcioma sypialniami ma ponad 3 tys. mkw. powierzchni mieszkalnej.



7. Rancho Willow Creek w Santa Fe w Kalifornii, USA – 130 mln dolarów

Rezydencja jak z „Dynastii”. 32 hektary terenu, a na nim ogromny dom w stylu Santa Barbara z 10 sypialniami i 7 łazienkami. Obok – zadbany park, ogrody, wybieg dla koni, stajnie.



8. Willa w Fei Ngo Shan w Hong Kongu – 126 mln dolarów

Willa w stylu europejskim, z ogromnym, rzadko spotykanym w Hong Kongu, ogrodem i basenem. Ma 5 sypialni, 4 łazienki. Działka ma powierzchnię 84 arów.



9. Posiadłość Green Gables w Kalifornii, USA – 117 mln dolarów

Rezydencja z l.30 XX w. położona na 30-hektarowej działce w Woodside w Kalifornii. Zaprojektowane przez Charlesa Sumnera Greene'a i Henry'ego Mather Greene'a, czołowe postacie ruchu Arts and Crafts z początku XX wieku. Posiada aż 32 sypialnie. Na jej terenie znajdują się spektakularne ogrody, trzy baseny, kort tenisowy, sady oraz w lasy.



10. Rezydencja Mar de Amor w Pacific Coast Highway, Malibu, USA – 115 mln dolarów

Metodologia

Ranking powstał na podstawie aktualnych ofert sprzedaży, w których pośredniczą firmy Christie`s International Real Estate oraz Sotheby`s International Realty. Podane ceny są cenami ofertowymi.

