Rezerwa Federalna wpompuje w rynek kolejne 2,3 bln dolarów

Sytuacja pandemiczna w Stanach Zjednoczonych jest dramatyczna. W samym stanie Nowy Jork zanotowano już więcej zachorowań na COVID-19 niż w całych Włoszech czy Hiszpanii. Początkowe lekceważenie zagrożenia przez prezydenta Donalda Trumpa przynosi tragiczne rezultaty.

Na ratunek gospodarce

Próby ratowania gospodarki podejmuje ponownie FED. Bank Centralny zdecydował o wpompowaniu w rynek kolejnych 2,3 bln dolarów. Ma to na celu wyrównanie strat, które powoduje wycofywanie się inwestorów wybierających tak zwane bezpieczne przystanie. Od tygodni na Wall Street widoczna jest niechęć do ryzykownych inwestycji.

Pieniądze zostaną przeznaczone na pożyczki dla małych przedsiębiorstw, ale także po raz pierwszy dla stanów i miast. FED chce, aby dzięki tym środkom miasta mogły zachować płynność finansową.

Więcej niż we Włoszech i Hiszpanii

W czwartek na terenie stanu Nowy Jork potwierdzono kolejne 10 tys. przypadków koronawirusa, przez co ogólna liczba zakażeń w tym regionie wynosi już 155 937 – podaje BBC. To więcej niż w Hiszpanii (153 222 przypadki), Włoszech (143 626) oraz Niemczech (118 235). Nieco bardziej „optymistycznie” wygląda porównanie statystyk dotyczących zgonów. Na terenie stanu zmarło do tej pory 7 tys. osób, podczas gdy w Hiszpanii to niemal 15,5 tys., a we Włoszech 18,2 tys. To jednak wciąż więcej niż w Chinach, gdzie potwierdzono 3336 zgonów. Z kolei w całych Stanach Zjednoczonych potwierdzono już ponad 462 tys. przypadków i 16,6 tys. zgonów – podaje BBC.

