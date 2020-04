Kwarantanna dotyczy także milionerów. Przekonało się o tym kilku „covidiotów”

Internet jest bezlitosny. Przekonało się o tym już wiele osób, teraz boleśnie odczuwają to ludzie, którym wydaje się, że pandemia koronawirusa ich nie dotyczy. Internauci znaleźli na takie osoby bardzo pomysłowe określenie „Covidiots”, które łączy w sobie w zgrabny sposób słowa „COVID” i „idiots”.

Milionerzy covidioci

Do tego niezbyt szacownego grona dołączyła właśnie grupa brytyjskich milionerów i ich partnerek. Jak podaje „Daily Mail”, grupa siedmiu mężczyzn w wieku 40-50 lat wraz z trzema partnerkami w okolicach dwudziestki, próbowała przedostać się prywatnymi samolotami do Marsylii. Tam czekały na nich śmigłowce, które miały zabrać ich do luksusowych posiadłości w Cannes. Panowie zapomnieli jednak, że stan ich konta nie oznacza, że mogą łamać zakazy przemieszczania się. Na lotnisku zostali zatrzymani przez policję. Jak twierdzą świadkowie, na których powołują się brytyjskie media, organizator wycieczki, próbował przekupić funkcjonariuszy.

Mężczyzna tłumaczył również, że nie widzi niczego niestosownego w tej podróży. Twierdził, że wraz ze znajomymi chciał zamknąć się w willi i z niej nie wychodzić. Zapomniał jednak, że według prawa jest to wycieczka rekreacyjna, która w obecnej sytuacji jest nielegalna.

