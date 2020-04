Fundacja Dominiki Kulczyk kupiła 57 ton sprzętu medycznego. Pierwszy samolot z pomocą wyląduje w Poznaniu

Jak dowiadujemy się z komunikatu fundacji, dzięki darowiźnie przekazanej na specjalny fundusz pomocowy w ramach Fundacji Lekarze Lekarzom przy Naczelnej Izbie Lekarskiej, zakupiono:

1 mln masek chirurgicznych,

1,5 mln masek FFP2 N95,

100 tys. kombinezonów klasy II,

100 tys. gogli,

100 tys. przyłbic.

Ze względu na ilość sprzętu – 57 ton, 470 m3 – zaplanowano w sumie 4 dostawy z Guangzhou Baiyun International Airport (port lotniczy Kanton) na Lotnisko Ławica w Poznaniu. Odbędą się one w kolejnych dniach.

Przewoźnikiem jest LOT Cargo, wykorzystujący samoloty Dreamliner. Transport został opłacony przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i jest realizowany w ramach akcji humanitarnej (co daje m.in. zwolnienie z cła i podatku VAT). Procesem produkcyjno-logistycznym z Chin zajęła się Polsko-Chińska Rada Biznesu

Towar z Kantonu zostanie przetransportowany do Poznania, gdzie przy pomocy lokalnych działaczy z organizacji przedsiębiorców Lions Club Poznań Pillory oraz ze wsparciem władz samorządowych Miasta Poznań zostanie zorganizowana baza logistyczna dla Fundacji Lekarze Lekarzom. Stamtąd całość sprzętu zostanie przekazana do Okręgowych Izb Lekarskich. Miasto Poznań zapewniło bezpłatnie transport oraz halę targową, a organizacje przedsiębiorców zajmą się pomocą w dystrybucji do szpitali i placówek medycznych wskazanych przez Fundację i Okręgowe Izby Lekarskie, wynika z komunikatu.

Wszystkie środki ochrony osobistej zostaną przekazane pro bono personelowi medycznemu walczącemu na pierwszej linii frontu z koronawirusem SARS-Cov-2, podkreślono.

– Dzięki największej w historii Polski prywatnej darowiźnie na walkę z COVID-19, dokonanej przez Dominikę Kulczyk, możliwe było zakupienie ogromnej ilości sprzętu ochrony zdrowia, który umożliwi bezpieczną pracę personelowi medycznemu w wielu szpitalach w całej Polsce. W ciągu tego tygodnia środki te będą dystrybuowane poprzez Okręgowe Izby Lekarskie bezpośrednio wśród lekarzy i lekarzy dentystów – powiedział prezes Naczelnej Rady Lekarskiej profesor Andrzej Matyja, cytowany w komunikacie.

– Cieszę się ogromnie, że tak potrzebne środki ochrony zdrowia i życia dla personelu medycznego już wkrótce będą w Polsce. Dzięki temu, mam nadzieję, że wiele lekarek, lekarzy, pielęgniarek i pielęgniarzy będzie mogła bezpiecznie dbać o nas, dbając jednocześnie o siebie i swoich ukochanych. Nie zapominajmy, że ponad połowa personelu medycznego to kobiety. Wszyscy teraz musimy być dla siebie bardziej niż kiedykolwiek wcześnie – dodała prezeska Kulczyk Foundation Dominika Kulczyk.

