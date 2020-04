Nowogrodzka Square zmienia właściciela. Budynek zdobył Nagrodę Architektoniczną Prezydenta

– Nowogrodzka Square to wizytówka Yareal, dlatego w budowę tego biurowca włożyliśmy mnóstwo serca i pracy. Przekazujemy Nowogrodzka Square w dobre ręce z przekonaniem, że ten niezwykły budynek zapewni najemcom dogodne warunki pracy, a funduszowi rosnącą wartość portfela. Obecnie bardziej niż kiedykolwiek można przekonać się, że przyjęte rozwiązania, takie jak uchylne okna, tarasy czy możliwość dowolnego kształtowania przestrzeni biurowej, są koniecznością w realiach ograniczeń wynikających z globalnej pandemii. Ten biurowiec to znakomita inwestycja, z którą już wcześniej swoją przyszłość związali długoterminowymi umowami bardzo solidni najemcy, a teraz robi to fundusz zarządzany przez Amundi Real Estate, czyli europejskiego lidera tego rynku – powiedział prezes Yareal Polska Eric Dapoigny.

W ramach negocjacji fundusz korzystał ze wsparcia doradców ds. przejęć Knight Frank, CMS doradzającego w kwestiach prawnych oraz z doradztwa technicznego Sentient. Yareal korzystał z pomocy ekspertów rynku nieruchomości CBRE oraz wsparcia prawnego kancelarii GIDE.

Realizacja biurowca Nowogrodzka Square trwała niespełna 20 miesięcy. Wzdłuż biurowca Yareal stworzył pasaż miejski, tworzący ogólnodostępny zielony deptak, otwierający budynek na Aleje Jerozolimskie i ul. Nowogrodzką, przypomniano.

Yareal Polska to deweloper należący do Yareal International N.V., firmy działającej na europejskim rynku nieruchomości.

