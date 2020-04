Miliardowa inwestycja Facebooka. Firma wchodzi na jeden z największych rynków świata

Facebook poinformował o przejęciu 9,99 proc. udziałów w Jio Platforms, Indyjskiej firmie należącej do miliardera Mukesh'a Ambani'ego. To część konglomeratu Reliance Industries. Za akcje firmy Facebook zapłacił 5,7 mld dolarów.

Rosnący rynek

Tak ogromna inwestycja w rynek indyjski nie powinna jednak dziwić. Kraj, w którym według oficjalnych statystyk żyje 1,35 mld osób, jest jednym z największych i najszybciej rozwijających się rynków. Także dla usług cyfrowych. Firma Marka Zuckerberga przekonała się o tym, wchodząc do Indii z aplikacją WhatsApp. Przy akcji marketingowej współpracowała z inną firmą z grupy Reliance Industries - Reliance Jio. Operator komórkowy, w niecałe trzy i pół roku od wejścia na rynek pozyskał już 390 mln klientów. Dzięki tej firmie popularność w Indiach zyskał także WhatsApp. Aplikacja według danych firmy posiada obecnie 340 mln użytkowników z Indii.

Zakupy online

Celem przejęcia jest wprowadzenie na rynku możliwości zakupów online z wykorzystaniem aplikacji WhatsApp. Indie są bowiem nie tylko drugim co do wielkości rynków smartfonów na świecie, ale są również krajem, który wchodzi w fazę rozwoju usług online. Firma zaznacza, że widzi także ogromne pole do rozwoju. Ponad 600 mln osób w Indiach nadal nie posiada dostępu do internetu.

