„Popełniłem błąd”. Warren Buffet sprzedaje udziały w liniach lotniczych

Przemawiając na dorocznym zgromadzeniu akcjonariuszy miliarder podkreślił, że „świat zmienił się” z powodu koronawirusa. Przyznał, że popełnił błąd, inwestując w przemysł lotniczy. Jak podkreśla agencja Reutera, Warren Buffet zabrał głos kilka godzin po tym, jak jego holding Berkshire Hathaway ogłosił rekordową stratę netto w pierwszym kwartale – blisko 50 mld dolarów.

Z raportu wynika, że konglomerat posiadał znaczne udziały w czterech głównych amerykańskich liniach lotniczych: 11% w Delta Air Lines, 10% w American Airlines, 10% w Southwest Airlines i 9% w United Airlines. Amerykański „Forbes” podaje, że ich wartość to obecnie koło 4 mld dolarów, podczas gdy w momencie kupna było to dwa razy tyle. Warren Buffet zaczął inwestować w linie lotnicze późno – dopiero w 2016 roku. Wcześniej unikał tej branży.

Na spotkaniu z inwestorami przyznał, że było to błędem i poinformował o sprzedaży udziałów w liniach lotniczych. Jak dodał, nie udało się wycofać bez strat. – Nie będziemy inwestować w firmę, co do której myślimy, że w przyszłości będzie wyłącznie pochłaniać środki – wyjaśnił. Podkreślił, że obecna sytuacja oznacza właściwie „zakończenie podróży po kraju”, Dodał, że w dobie epidemii koronawirusa niemal nie ma zapotrzebowania na tego typu usługi i nie widać szans na powrót do normalności w perspektywie najbliższych lat.

Czytaj także:

Rząd wesprze linie lotnicze, dokładając do pensji dla pracowników