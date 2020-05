Cena Bitcoina może wystrzelić. Nadchodzi ważne wydarzenie dla kryptowaluty

Trwa kolejny rajd Bitcoina. Kryptowaluta ponownie dobiła do poziomu 9 tys. dolarów, czyli około 38 tys. złotych za sztukę. Analitycy twierdzą, że to jednak nie koniec wzrostów. Wielkimi krokami zbliża się bowiem niezwykle istotne zjawisko dla Bitcoina, czyli tak zwanych „halving”

„Halving”, czyli połowienie wartości

W największym skrócie „halving” jest odgórnym połowieniem wartości nagród dla osób tworzących nowe Bitcoiny. Dzieje się tak automatycznie po stworzeniu kolejnych 210 tys. bloków Bitcoina. Jak to możliwe? Otóż od samego początku, tajemniczy pomysłodawca waluty określił, ile maksymalnie może powstać wirtualny monet. W związku z tym powstał także mechanizm, który pozwala na kontrolowanie pracy tak zwanych „górników”, czyli osób, które „kopią” nowe Bitcoiny. Za każdy pełny łańcuch blockchainowy, taka osoba otrzymuje obecnie 12,5 Bitcoina. Po halvingu będzie to 6,25 Bitcoina.

Przewiduje się, że do trzeciego już połowienia wartości nagród dojdzie około 12 maja. Pierwszy halving miał miejsce w listopadzie 2012 roku. Wtedy nagrody obcięto z 50 do 25 Bitcoinów. Kolejny odbył się w lipcu 2016 r., gdy wartość zmalała z 25 do 12,5, czyli obecnej wartości.

