Minister Emilewicz zapowiada 1000 zł bonu turystycznego. Kto będzie mógł skorzystać?

– Kto dostanie tysiąc złotych bonu turystycznego? – zapytał Mateusz Ratajczak w programie „Money. To się liczy”. – Przede wszystkim to jest projekt, który dotyczy wsparcia branży turystycznej lokalnej, krajowej. Ci, którzy dostaną te bony, to są pracownicy, zatrudnieni na umowę o pracę, którzy nie zarabiają więcej niż przeciętne wynagrodzenie. Taki mamy projekt, to są jego wstępne założenia – poinformowała Jadwiga Emilewicz i dodała, że bon będzie można wykorzystać, „korzystając z usług krajowych”. – Mówimy o bazie noclegowej bądź o tour-operatorach – precyzowała minister rozwoju. Wicepremier Jadwiga Emilewicz podkreśliła, że to jest projekt, który ministerstwo będzie chciało konsultować z Radą Dialogu Społecznego i branżą turystyczną.

Bon turystyczny – kto sfinansuje projekt?

W dalszej części programu Jadwiga Emilewicz mówiła o środkach finansowania omawianego projektu. – Tak jak w zakładach pracy pracownicy dostają w okolicach świąt bony od swoich pracodawców na zakupy, tak my w podobnej strukturze chcemy, żeby pracodawcy mogli taki bon zafundować swoim pracownikom. Nie będziemy sięgać do kieszeni pracodawców, bo ten rok nie jest rokiem na to, żeby skłaniać pracodawców do wzmożonych wydatków. Dlatego w tym roku ten bon będzie w 90 proc. sfinansowany z budżetu państwa, 10 proc. to będzie wkład własny pracodawcy – tłumaczyła minister rozwoju w programie „Money. To się liczy”. – Szacujemy, że koszty (takiego programu – red.) na ten rok to około 7 mld zł z budżetu państwa. Będziemy chcieli, żeby w kolejnych latach udział z budżetu państwa się zmniejszał – dodała Jadwiga Emilewicz.

