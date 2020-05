Jaki będzie deficyt publiczny w 2020 roku? Morawiecki: Trudno powiedzieć przed nowelizacją budżetu

– Trudno powiedzieć przed nowelizacją, jaki będzie deficyt. Mogę powiedzieć, że on będzie znaczący, na pewno kilkuprocentowy, natomiast czy to będzie liczba bliższa 8, czy 5 proc. - trudno dzisiaj jeszcze przesądzić – powiedział Morawiecki podczas wideokonferencji.

Podkreślił, że „najważniejsze jest to, żeby polska gospodarka i polskie społeczeństwo w miarę suchą nogą” przeszły przez czas kryzysu, wywołanego epidemią koronawirusa.

– Chcę, żeby polskie branże, te, które najbardziej ucierpiały, ale też, które rozwijają się dynamicznie, aby miały szansę na rozwój gospodarczy już wkrótce, już w pierwszych etapach luzowania obostrzeń Chyba jest na to szansa – wskazał Morawiecki.

Działania „słuszne i właściwe”

Zaznaczył, że jest przekonany, że działania rządu po stronie fiskalnej, finansowej, monetarnej, budżetowej, gospodarczej, dotyczące poszczególnych sektorów, eksportowej są „słuszne i właściwe” .

– Nie jestem w stanie określić, jaki będzie deficyt budżetowy, on będzie znaczący, ale to on nie jest najważniejszym parametrem, tylko on stabilność sektora finansów publicznych, polskie miejsca pracy – zaznaczył premier.

Nowelizacja budżetu zapowiadana jest na czerwiec. Obecnie nad projektem nowelizacji pracuje Ministerstwo Finansów.

