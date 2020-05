Biedroń wystawił fakturę Sasinowi. „Tyle utopił w swoim wyborczym cyrku”

„Polki i Polacy płacą wysoką cenę za każdą nieudolność tego rządu. Dość tego! Panie ministrze Sasin, oto faktura dla Pana na 70 mln zł, bo tyle kosztowała ta pańska wyborcza hucpa” – napisał Robert Biedroń na Twitterze. W kolejnym wpisie polityk wyliczył, że „70 mln zł to 4 mln obiadów dla dzieci w szkołach, 1000 respiratorów dla szpitali, 12 nowych przedszkoli”. „Tyle Jacek Sasin utopił w swoim wyborczym cyrku. Czy naprawdę chcemy państwa, które marnotrawi nasze wspólne pieniądze?” – pytał.

„Im zbyt długo się nie udaje gospodarować naszymi pieniędzmi”

W czwartek 28 maja Robert Biedroń zorganizował konferencję prasową przed Pocztą Polską. – Musi nadejść czas, w którym politycy zaczną płacić za swoje błędy i zaniechania. Musi nadejść taki czas, w którym politycy, którzy dysponują naszymi pieniędzmi, będą odpowiadali tak jak odpowiada zwykły Kowalski przed wymiarem sprawiedliwości. Nie możemy się do tego przyzwyczajać, bo mam wrażenie, że przez ostatnie 15 lat rządów prawicy w Polsce zaczęliśmy się przyzwyczajać do partactwa, za które na koniec dnia to nie politycy płacą cenę, ale zwykli ludzie – powiedział kandydat Lewicy na prezydenta.

– Nie może być tak, że przejdziemy obok tego faktu (wydania 68 mln na wybory, które się nie odbyły 10 maja – red.) obojętnie, że znów odwrócimy głowę od marnotrawstwa pieniędzy. Czasami tak jest – jak mówią politycy PiS – że się nie udaje, tylko im zbyt długo się nie udaje gospodarować naszymi pieniędzmi i zbyt długo udaje im się unikać odpowiedzialności – powiedział europoseł. – W imieniu polskiego społeczeństwa dzisiaj wysyłamy do wicepremiera Jacka Sasina fakturę opiewającą na prawie 70 mln złotych – poinformował Rober Biedroń podczas konferencji prasowej.

Czytaj także:

Sondaż. Trzaskowski skraca dystans do prezydenta Dudy. Bosak wyprzedza Kosiniaka-Kamysza