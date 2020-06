Ile pieniędzy mają partie polityczne? PKW opublikowała szczegółowe sprawozdania finansowe

W środę 10 czerwca Państwowa Komisja Wyborcza wydała komunikat w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskiwania środków finansowych przez partie polityczne w 2019 roku. Za pośrednictwem udostępnionych dokumentów wiadomo również, na jakie cele partie wydawały zgromadzone środki.

Sprawozdanie finansowe Konfederacji Wolność i Niepodległość za 2019 rok

Najbiedniejszą formacją spośród opisanych wydaje się Konfederacja. Przychody na rzecz partii w 2019 roku wyniosły 2 mln 029 tys. zł. Formacja ta nie otrzymała wsparcia z tytułu subwencji. Przychody w ramach Funduszu Wyborczego wyniosły łącznie 1 mln 730 tys. zł, a wydatki pochłonęły 1 mln 729 tys. zł. Cała ta suma została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z podejmowanymi działaniami w związku z wyborami parlamentarnymi.



Sprawozdanie finansowe SLD za 2019 rok

Jak przedstawiały się finanse Sojuszu Lewicy Demokratycznej w 2019 roku? Partia zanotowała przychody w wysokości 5 mln 777 tys. zł. SLD otrzymało subwencję w wysokości 4 mln 318 tys. zł. Przychody z tytułu Funduszu Wyborczego wyniosły 12 mln 347 tys. zł, a wydatki 12 mln 294 tys. zł. Z tych środków przeznaczono 9 mln 570 tys. zł na działania związane z udziałem w wyborach parlamentarnych oraz 2 mln 503 tys. zł na wybory do Parlamentu Europejskiego.



Sprawozdanie finansowe PSL za 2019 rok

Znacznie mniejsze przychody uzyskało Polskie Stronnictwo Ludowe. Ludowcy odnotowali wpływy rzędu 7 mln 866 tys. zł. PSL zaciągnęło kredyty w wysokości 1 mln 500 tys. zł, a kwota otrzymana z subwencji przekroczyła 4 mln 476 tys. zł. Na Fundusz Wyborczy wpłynęło łącznie ponad 10 mln 840 tys. zł, a wydatki wyniosły 10 mln 826 tys. zł. 8 mln 478 tys. zostało przeznaczone na działania związane z udziałem w wyborach parlamentarnych, a 2 mln 321 tys. zł wydano na wybory do Parlamentu Europejskiego.



Sprawozdanie finansowe PO za 2019 rok

Platforma Obywatelska z wyłączeniem Funduszu Wyborczego osiągnęła przychody w wysokości ponad 41 mln 687 tys. zł. Partia zaciągnęła kredyty na kwotę 24 mln 500 tys. zł, a także otrzymała subwencję w wysokości 15 mln 465 tys. zł. Na Fundusz Wyborczy wpłynęło ponad 42 mln 498 tys. zł, a wydatki wyniosły ponad 42 mln 441 tys. zł – z czego 29 mln 947 tys. zł zostało przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wyborami do Sejmu i Senatu, a 12 mln 485 tys. zł na wybory do Parlamentu Europejskiego.



Sprawozdanie finansowe PiS za 2019 rok

Z opublikowanych przez PKW sprawozdań partii politycznych wynika, że przychody PiS w 2019 roku wyniosły ponad 41 mln 335 tys. zł. PiS zaciągnęło kredyty w wysokości 20 mln i otrzymało subwencję w wysokości 18 mln 543 tys. Na Fundusz Wyborczy PiS wpłynęło z kolei - 49 mln 890 tys. zł. Wydatki PiS w związku z wyborami w 2019 roku wyniosły ok. 48 mln 860 tys. zł, w tym na wybory parlamentarne przeznaczono 31 mln 709 tys. zł, a do europarlamentu - 17 mln 150 tys.

Pełna treść poszczególnych sprawozdań jest dostępna na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

